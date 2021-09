Volver al trabajo en un mundo con covid-19 | Newsweek México

Estas tres estrategias harán más fácil el regresar al trabajo para ti y tus empleados.

LOS LUGARES de trabajo más amados por los empleados son compañías que poseen una característica en común: la capacidad de colaborar y comunicarse claramente con sus empleados. No obstante, para muchas de estas empresas, esa habilidad será puesta a prueba en los próximos meses como nunca antes.

Por supuesto, podemos agradecerle al covid-19 por ello.

La situación empezaba a mejorar en el frente de la pandemia esta primavera y a principios del verano, en gran medida gracias a las vacunas, hasta que el covid-19 lanzó una curva con la variante Delta. A pesar del hecho de que los índices de infección están de nuevo en aumento, muchos empleadores le piden a su personal que regrese a trabajar físicamente. Pero eso no va a ser fácil.

¿Con cubrebocas? ¿Sin cubrebocas? ¿Sana distancia? ¿No mucha sana distancia? ¿Vacunas obligatorias? ¿Desinfectante de manos obligatorio? La transición será riesgosa. Pero hay estrategias que los empleadores pueden instrumentar, aparte de cruzar los dedos, para asegurarse de que la transición transcurra sin problemas.

He aquí tres dinámicas que las buenas compañías pueden implementar. ¿La conexión en común entre ellas? Una auténtica consideración por los empleados.

1. ESTABLECER UN DIÁLOGO

Las organizaciones pueden meterse en graves problemas si les exigen a los empleados que regresen a la madre nodriza sin involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, un anuncio por correo electrónico a toda la compañía es una manera segura de crear un montón de empleados disgustados. En respuesta, los trabajadores tal vez no regresen en absoluto.

Más bien, involúcralos en el proceso. Nunca debe ser una orden abrupta. Crea un diálogo. Halla la transición ideal para el empleado. En otras palabras, pregúntales.

Dicha colaboración se construye sobre el cimiento de confianza que se haya edificado en el trabajo durante la pandemia. Lleva a cabo sondeos para determinar qué partes del trabajo remoto disfrutan los empleados y qué partes del trabajo de oficina extrañan. Usa esas conversaciones para elaborar un plan. Por supuesto, no todos estarán contentos. Pero puedo garantizarte que más empelados estarán felices si los incluyes en el círculo de confianza.

2. DA OPCIONES

Tal vez quieras a todos tus trabajadores de vuelta en la oficina y un regreso a los buenos tiempos de la colaboración en persona. Pero puedo prometerte esto: no va a ser todo o nada.

Una compañía que haya diseñado su espacio de oficina para conversaciones espontáneas junto al garrafón de agua debe crear estas experiencias virtualmente o en persona. Los empleados que eligieron esa compañía por dicha flexibilidad estarán gustosos. Sin embargo, otros empleados tal vez quieran el enfoque de todo o nada, todo remoto o todo en la oficina. Otros buscarán una combinación de ambos.

3. SE FLEXIBLE

Nadie te puede decir cómo se va a dar el movimiento al regresar al trabajo, sobre todo con la variante Delta alterándolo casi todo. Los empleadores fueron en verdad flexibles cuando sucedió el cambio al trabajo remoto y, en muchos casos, funcionó. ¡Hazlo de nuevo!

Habrá trabajadores que requieran de acuerdos especiales, digamos, dos días en la oficina y tres en casa. Tal vez tengan hijos en el hogar y nadie que les ayude. Tal vez tengan sistemas inmunológicos débiles. Quién sabe. La clave es ser flexible y estar preparado para seguir operando bajo cierta cantidad de circunstancias.

Debes estar preparado para cambiarlo todo, como nos lo enseñó la pandemia. Pero no olvides la regla número uno: colabora. N

Louis Carter es fundador y director ejecutivo del Instituto de Mejores Prácticas y autor de más de diez libros, que incluyen Change Champion’s Field Guide (Guía de campo del campeón del cambio), In Great Company (En gran compañía) y Best Practices in Talent Management (Las mejores prácticas en gestión de talento). Líderes de opinión y ejecutivos lo votaron como uno de los principales diez pensadores de la cultura organizativa a escala mundial.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek