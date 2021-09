Gobierno de Puebla no esperará hasta que lleguen los apoyos de la Federación para atender a damnificados por Grace | Newsweek México

Puebla, Pue. Después de que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) declaró zona de desastre natural en 55 municipios de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que desconoce el total de recursos que enviaría la Federación para atender los daños por el huracán Grace.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que únicamente sabe que llegaron 3 mil despensas a la zona de Xicotepec, que están siendo distribuidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, aseguró que su administración no esperará a actuar hasta que lleguen los apoyos de la Federación, pues se tiene un despliegue de atención que ya está ubicado en puntos estratégicos.

“Agradezco a la Federación está declaratoria de desastre, ¿Qué importe de recursos y cuándo llegarían? No sé, no tengo información, nosotros en el Estado no nos vamos a detener, sé que llegaron 3 mil despensas a la zona de Xicotepec, que las está distribuyendo la Sedena, el ejército. Nosotros, nuestro despliegue es muy amplio en toda la zona de desastre, no voy a esperar a que nos lleguen recursos de la Federación”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, dio a conocer que, por las fuertes lluvias del día de ayer (7 de septiembre), colapsó un puente en el municipio de Tlachichuca.

Además, la funcionaria alertó que las lluvias continuarán, por ello recomendó a la ciudadanía tomar las recomendaciones necesarias.

