Películas y series, un remanso en la catástrofe mundial de la pandemia: Giovanna Zacarías | Newsweek México

A DIEZ años de haber compartido escenas en la película De la infancia, la dupla actoral conformada por Giovanna Zacarías y Damián Alcázar regresa en una nueva serie de HBO Max titulada Asesino del olvido, dirigida por Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau.

La historia, cuyo estreno será en octubre, transcurre cuando Pascual León —Damián Alcázar—, un soltero jubilado de 65 años, es diagnosticado con alzhéimer, lo que le permite retomar una vieja deuda del pasado. Al mismo tiempo, Giovanna Zacarías, quien interpreta a Sara, su hija, debe recordar lo sucedido al tiempo que su padre olvida.

En Asesino del olvido, Giovanna interpreta a una mujer que padece alcoholismo, personaje al que le gustó dar vida ya que, según comenta la propia actriz, bebe por culpa de los muchos problemas que aparecen en su vida y familia.

En entrevista con Newsweek México, Giovanna Zacarías invita a la audiencia a no perderse esta serie, ya que se trata de un thriller atípico para el público mexicano con personajes fuera de lo común y acompañado de una historia bien dirigida.

Además, considera, de un tiempo a la fecha se han pluralizado los géneros cinematográficos y se ha comenzado a producir diferentes historias, dejando atrás poco a poco los clásicos drama y melodrama.

“Antes siempre era drama, drama, drama y en la televisión, melodrama, hasta que llegó Solo con tu pareja [Alfonso Cuarón, 1991]. Es de las primeras comedias, por lo menos de esa época, a un poco más actual. Silvia Pinal hizo muchas comedias y ha habido muchas con Fernando Lujan y César Costa, pero a partir de incentivos fiscales los directores empezaron a explorar más géneros”, señala.

Con el tiempo llegaron nuevas producciones y, con ellas, nuevos géneros por explorar, como sucedió con Sexo, pudor y lágrimas, del director Antonio Serrano Argüelles, un largometraje que se teje entre el género de la comedia y el drama.

“Creo que está muy padre que ahora hagan nuevas apuestas. Hay muchos directores y cada uno se especializa en un género distinto. La mayoría de los directores de series son directores que han hecho cine, entonces, eso le adhiere bastante calidad a la historia”, añade Giovanna.

En cuanto al formato de streaming como una nueva posibilidad de disfrutar el cine y las series desde cualquier aparato inteligente, se abre la posibilidad para que las producciones sean vistas en cualquier parte del mundo por mayor tiempo y en idiomas distintos sin el sometimiento de cierta temporalidad y horarios como sucede con las salas de cine.

Antes de Asesino del olvido, la actriz filmó Sonora, del director Alejandro Springall, filme en el que predominan el western y el road movie. Este largometraje se basa en una adaptación de la novela La ruta de los caídos, de Guillermo Munro Palacio, y aún aparece en el catálogo de Netflix.

Cuenta la actriz que, tras el estreno de esta película, le emocionaba que pudiera verse en distintos países donde las plataformas de streaming, como Netflix y HBO Max, permiten llegar a audiencias mucho más amplias en cualquier parte del mundo.

“Está muy bien esta expansión de contenidos, pero también se necesita que los creadores y las personas involucradas en hacer estos productos puedan tener regalías de regreso y que el producto sea exitoso aquí y en todo el planeta”, menciona.

—Para actores y actrices ¿qué representan estos cambios que han vivido en la forma de crear nuevos contenidos de entretenimiento?

—Ahora pareciera que algunas plataformas están haciendo telenovelas, otra vez, cuando lo que buscamos como espectadores son historias más complejas, de mayor calidad, con personajes más complejos y situaciones más allegadas a la realidad y menos melodrama que vinieron manejando las televisoras durante décadas.

“Lo que se busca de las plataformas es que haya más trabajos, con mejores sueldos, con temas más diversos desde comedia hasta un drama con una serie o un thriller o un producto infantil. Es decir, que haya diversidad y, sobre todo, calidad”.

—¿La cultura nos salvó durante la pandemia?

—Mira, la producción audiovisual del país se perdió en este sexenio porque ahora producimos la mitad de lo que producimos antes, con la mitad de la mitad del presupuesto, o sea, se recortó el 75 por ciento del presupuesto para la producción audiovisual de este país, haciendo que vivir del cine mexicano sea realmente imposible porque tendrías que regalar tu trabajo.

“Casi casi estás pagando la locación y las luces, la cámara y todo, pero el trabajo humano, por todos los recortes culturales, es una miseria. Es decir, quien quiera hacer cine nacional en este país tiene que regalar su trabajo, y las plataformas lo que han hecho es venir a salvar lo que al gobierno ya no le interesa.

“Por desgracia y por fortuna, las plataformas han venido a rescatar este lugar que al gobierno de la cultura ya no le interesa, por lo menos a nivel audiovisual. La cultura es danza, pintura, artes visuales, música, son muchas cosas. Las plataformas han venido a rescatar lo que al gobierno de este país ya no le interesa”.

—¿Qué producciones te salvaron durante la pandemia?

—Voy a decir que me eché Game of Thrones entera. Stranger Things, enterita. Traté de evitar las historias que me pusieran triste o mal porque ya era demasiado. Te puedo decir que me eché todas las películas románticas. Creo que consumí lo que usualmente no consumiría. No podía con tanta cosa fuerte afuera. Necesitaba ver otra cosa y no sabes cómo agradecí las comedias románticas.

Además de Asesino del olvido, es posible ver a Giovanna Zacarías en otras producciones como El grosor del polvo, de Jonathan Hernández, y la ópera prima de Montserrat Larqué, Allá. N