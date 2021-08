'Noche de fuego', un llamado ante la pérdida de la niñez en la mujer | Newsweek México

LA TARDE del 16 de julio pasado, las redes sociales celebraron una noticia que llegó desde la 74° edición del Festival de Cannes 2021, una de las muestras cinematográficas más importantes del continente europeo: Noche de fuego, el primer largometraje de ficción que dirige y escribe la directora mexicanosalvadoreña Tatiana Huezo, recibió una ovación de diez minutos tras su presentación.

Tatiana Huezo exhibió Noche de fuego en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde obtuvo mención honorífica por este filme. Tras exhibir el largometraje, tanto la directora como el crew de la película recibieron la colosal ovación.

En una entrevista realizada por Charlotte Pavard durante el Festival de Cannes, la directora mexicanosalvadoreña mencionó que esta película le planteó la necesidad de mirar el mundo desde los ojos de una niña, siendo este el motor que la empujó a contar la historia. “Intentar entender cómo esa primera mirada de la vida se transforma y se erosiona cuando empezamos a crecer”, dijo.

La película Noche de fuego está basada en la novela Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement, en la que Huezo encontró a los personajes de su historia: tres niñas en las que la infancia es arriesgada por el contexto de violencia en el que tienen que crecer.

“Me sumergí emocionalmente en ese universo infantil a partir de mi propia experiencia. Tengo una hija de nueve años a quien veo crecer cada día. Su mundo, su magia, sus dudas me hacen mirar hacia atrás, a mi propia infancia, a esos primeros momentos en los que también te sientes solo y perturbado frente a la rudeza de la vida”, señaló en aquella entrevista.

En las primeras páginas de Prayers for the Stolen, la autora presenta a Ladydi García Martínez, una niña de piel morena, ojos café y cabello crespo castaño, quien narra que, cuando era niña, su madre la vestía como un niño y le decía “chico”. A todos les decía que tenía un hijo porque, si fuera niña, la robarían.

En entrevista con Newsweek México, la actriz Mayra Batalla, quien interpreta el papel de Rita, madre de una de las niñas de la película Noche de fuego, manifiesta que este es un filme que abre el diálogo a la situación de violencia que hay en el país.

Añade que con esta película la gente se identificará mucho por ser un tema que tiene que ver con la niñez, con la pérdida de la inocencia y con la amenaza latente de perderla, específicamente, en las mujeres.

“El simple hecho de ser mujer ya es un riesgo de vida. Entonces, como lo retrata Tatiana, es una cosa muy sutil, muy íntima”, señala la actriz.

¿QUIÉN ES RITA EN NOCHE DE FUEGO?

Mayra Batalla es una actriz que estudió la licenciatura en actuación en La Casa del Teatro. Posteriormente viajó a París, Francia, para estudiar una especialización en performancevocal con técnica Roy Hart y teatro coreográfico en Panthéâtre.

Tras una amplia carrera en el teatro, el cine, la televisión y el streaming con la serie Tijuana llegó a Noche de fuego,largometraje en el que interpreta a Rita, la madre de Ana, la niña protagonista de la historia. De acuerdo con la propia Batalla, su personaje representa la valentía de las madres en su determinación por hacer lo que sea por mantener a salvo a sus hijas.

“Fue muy confrontante ver y sentir esa impotencia y esa desolación de que nadie te va a venir a ayudar. Yo he crecido así. Soy de Álamo, Veracruz, y también crecí con una madre que sacó sola adelante a sus hijos y eso es algo con lo que siempre he crecido, que nadie te va a venir a ayudar, que no hay gobierno, ni asociación, ni ONG, ni campaña, ni nada que vendrá a tu casa y cambiará la situación de tu vida para brindarte algo mejor”, expresa.

Batalla señala que, aunque es un poco desesperanzador, su argumento es importante, así como también dejar de lado la lástima y revictimización a las personas que pasan por eventos como los que describe la novela o la película, ya que en la cinta se celebra la valentía y el arrojo “de decir un sí a la vida, no importa qué y no importa cómo”.

Construir a Rita, personaje que interpreta en la película, parte de preparar un par de escenas y una entrevista muy personal en la que la directora, Tatiana Huezo, quiso saber quién era ella, cuáles eran sus heridas, sus vivencias y sus fantasías, al igual que con las niñas. “Se trataba de encontrar personas con experiencia y con un material interno para ponerlo al servicio de la historia”, cuenta la actriz.

Las niñas actrices que aparecen en Noche de fuego no tenían —antes— relación alguna con la actuación ni con el cine. Tatiana pasó varios meses con el equipo de casting buscando en la Sierra Gorda de Querétaro a esas infancias que tuvieran que ver mucho con la historia.

Para ello, Fátima Toledo se encargó de ser la coach de actuaciones. Toledo es creadora de un método exclusivo de interpretación conocido como Método FT, utilizado en la industria del cine por más de 30 años.

“Para llegar a Rita partí de mí, partí de mi madre, partí de mi maternidad y de todas las mujeres con las que crecí, de lo que veo y del lugar en el que estuvimos en la Sierra Gorda de Querétaro, un lugar desolado donde la migración es tremenda”, cuenta.

CANNES Y EL CINE EN MÉXICO

En México, el apoyo al cine se ha visto afectado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tras eliminarse 354 fideicomisos poco antes de terminar el año 2020 con el objetivo de atender al sector salud ante la pandemia de covid-19.

Los fideicomisos destinados al apoyo de nuevas producciones cinematográficas mexicanas, como Fidecine y Foprocine, son herramientas eficaces de apoyo y crecimiento para el cine mexicano, siendo un logro indiscutible de la comunidad cinematográfica cuyos beneficios no deben perderse, señala en un comunicado la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cine (IMCINE).

En este sentido, el que dos películas mexicanas hayan sido reconocidas en el Festival de Cannes, el pasado mes de julio, con La civil y Noche de fuego, es una muestra de la calidad en el trabajo cinematográfico mexicano ante uno de los festivales de cine más importantes en el mundo, donde el arte refleja la realidad como sucede con ambas películas que retratan temas similares, describe la actriz Mayra Batalla.

“Es muy bonito darte cuenta de que tú eres parte de eso y que México es importantísimo en el cine mundial. Sabemos que tenemos mucha gente que nos ha representado muy bien. Ahora soy parte de esto, con Tatiana, con mis compañeras actrices, con todo el equipo que le puso tanto corazón y rigor. Es un premio maravilloso”, cuenta la actriz, a pesar de las dificultades que enfrentaron para acudir.

Para Batalla es tremendo que la cultura, específicamente, “esté por los suelos” y se le siga viendo con poca importancia, incluso como un lujo al que solo tiene acceso la gente de élite o la gente con dinero, cuando tendría que ser necesario en la vida de todos.

“Entiendo que no sea parte de la canasta básica, no es que sea ingenua a eso, pero no puede no mencionarse que sigue siendo un tema tremendo conseguir los apoyos para hacer películas y que, finalmente, representan a México y le traen muchos beneficios. Es una realidad que es muy complejo poder llevarlas a cabo”, expresa.

—¿Qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones de creadoras y actrices?

—Que no paren, que esos sueños que tienen en el espejo mientras bailan, corren, juegan y escuchan música es eso. Se trata de alcanzarlos. Aunque parezca que se trata de ‘que te den la oportunidad’, ¡no! Es al revés, es ir y tomarla. Tú encontrarás la manera, pero no hay que pedirle permiso a nadie, depende de ti. Y no digo que sea un camino sencillo, pero entre más pronto cambies esa mentalidad, de que depende de ti, de verdad, lo vas a lograr, claro que sí. N