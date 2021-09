Hombre que padeció covid-19 en dos ocasiones ahora sufre síndrome de estrés postraumático | Newsweek México

UN HOMBRE que contrajo dos veces el covid-19 ahora sufre el síndrome de estrés postraumático por temor a contraer el virus por tercera vez.

Shaun Santiago de Houston, Texas, contrajo el covid-19 por primera vez en el verano de 2020.

“Estuve en la unidad de cuidados intensivos durante dos semanas”, declaró Santiago a KHOU. “Los médicos y enfermeras están totalmente cubiertos con su equipo de protección personal, por lo que uno no sabe realmente cómo son. No hay ningún contacto humano”.

Santiago, que trabaja como director de programa en el Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado de Texas, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos tras dar positivo dos veces en la prueba del covid-19. Pocas semanas después, Santiago volvió a la sala de emergencias debido a que no se sentía bien.

Cuando una médica le dijo que se había contagiado de covid-19 por segunda vez, fue internado en un hospital.

“Le dije: ‘Puedo mostrarles mis dos resultados negativos’”, relató Santiago. “La doctora no estaba siendo sarcástica, pero respondió: ‘Usted es uno de los afortunados que lo ha contraído dos veces’”.

Una vez que se difundió la noticia de que las empresas farmacéuticas trabajaban en una tercera dosis de refuerzo, Santiago se sintió aliviado, aunque afirma que debe hacer frente al síndrome de estrés postraumático debido a que ha combatido el covid-19 en numerosas ocasiones.

“No quiero contagiarme por tercera vez. No sé si pueda contraerlo nuevamente. Ni siquiera sé si los científicos saben si una persona puede contraerlo por tercera vez”, dijo.

La Dra. Louise McCullough, neuróloga del Departamento de Salud de la Universidad de Texas, atiende a pacientes con covid-19 de larga duración. McCullough señaló que 35 por ciento de las personas con casos leves de covid-19 padecen el síndrome de estrés postraumático tres meses después de su recuperación, mientras que 77 por ciento de las personas con casos graves tienen que enfrentar dicho síndrome.

“Ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas para dormir; todas ellas son cosas para las que tenemos tratamiento”, indicó McCullough. “Solo háblale a tu médico acerca de ellas y no te avergüences, ya que son muy comunes. No estás solo. No estás enfermo. No estás dañado. Simplemente tienes que trabajar para superarlo”.

McCullough concluyó: “Lo mejor que puedes hacer es protegerte. Vacúnate. Usa cubrebocas. Lávate las manos”.

En agosto de 2021, tres hospitales de Houston tuvieron que cerrar debido al aumento en el número de casos de covid-19.

El 24 de agosto, el Sistema de Salud Memorial Hermann envió una declaración a Newsweek con respecto a los cierres.

“Conforme el covid-19 continúa expandiéndose rápidamente en el área metropolitana de Houston y el número de hospitalizaciones excede los volúmenes de las oleadas anteriores, nuestra fuerza de trabajo está llegando al límite”, se indica en la declaración.

“Estamos aplicando activamente todas las soluciones para aliviar la carga de nuestro personal de primera línea y garantizar que seguimos proporcionando una atención segura y de alta calidad a quienes la necesitan”, se añade. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek