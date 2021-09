Anticuerpos monoclonales y vacunas salvan vidas, pero uno de estos es 52 veces más caro | Newsweek México

LA DEMANDA de tratamientos con anticuerpos monoclonales ha aumentado con la propagación de la variante Delta, pero si una gran cantidad de personas recurre a este método en lugar de vacunarse, ello sería una solución demasiado costosa para la pandemia.

Como una manera gratuita y efectiva de contribuir a que las personas contagiadas de covid-19 se mantengan fuera del hospital, los estados estadounidenses han aumentado el acceso a los tratamientos con anticuerpos monoclonales. En medio de un creciente interés, el gobierno de Biden adquirió 1.4 millones de dosis más de este tratamiento de Regeneron, pero esta acción, para prevenir una posible escasez, tuvo un costo de casi 3,000 millones de dólares.

Regeneron vende su coctel de anticuerpos monoclonales al gobierno estadounidense con un costo de 2,100 dólares por dosis, el mismo precio que el tratamiento de Eli Lilly. Esto equivale a cerca de 52 veces más el costo de dos dosis de la vacuna de Pfizer.

La única vacuna contra el covid-19 totalmente aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la de Pfizer, que se vendió al gobierno de Trump en julio de 2020 por cerca de 19.50 dólares la dosis. Dado que el fármaco requiere la aplicación de dos dosis, la inmunización completa cuesta alrededor de 40 dólares por persona. La vacuna de Moderna tiene un costo aproximado de 15 dólares por dosis, un total de 30 dólares por la vacunación completa, y la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson cuesta únicamente 10 dólares por dosis, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

En Estados Unidos, más 41 millones de personas han dado positivo en la prueba de covid-19, y más de 676,000 personas han fallecido. Tras un pronunciado aumento en el número de vacunaciones ocurrido en abril, las inoculaciones diarias en todo el país mostraron una tendencia a la baja durante meses, dando lugar al surgimiento de la variante Delta, que ha resultado ser más transmisible.

La propagación de la variante Delta provocó aumentos en el número de casos y de hospitalizaciones, y los centros de salud de todo Estados Unidos han estado al borde del colapso. Los sistemas de salud de los estados con bajos índices de vacunación se han visto particularmente afectados, lo que ha hecho que el uso de tratamientos con anticuerpos monoclonales se vuelva indispensable para ayudar a disminuir la presión.

El tratamiento fue aprobado para el covid-19 según una Autorización de Uso de Emergencia tras haber mostrado resultados promisorios para ayudar a las personas a evitar el desarrollo de una enfermedad grave. Christos Kyratsous, quien encabeza el equipo de investigación de enfermedades infecciosas de Regeneron, declaró a Newsweek que los anticuerpos ayudan a complementar el sistema inmune natural de las personas y son extremadamente beneficiosos para quienes no pueden vacunarse o que no desarrollan por sí mismos una respuesta fuerte después de ser vacunados.

El aumento de los pedidos del tratamiento en siete estados, entre ellos, Alabama, Mississippi, Luisiana, Tennessee y Georgia, donde los índices de vacunación son bajos, hizo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estableciera una asignación temporal a estos. El objetivo es garantizar una distribución equitativa y asegurarse de que los futuros pacientes de todo el país tengan acceso a este tratamiento, el cual podría salvarles la vida.

No se ha establecido una fecha para retirar la asignación temporal para que los estados puedan volver a recibir sus pedidos completos, y la decisión de limitar el suministro suscitó algunas críticas. La Dra. Aruna Arora, presidenta de la Asociación Médica del Estado de Alabama, hizo un llamado a aumentar el suministro en lugar de limitarlo, y el representante Chip Roy preguntó al secretario del HHS Xavier Becerra por qué se estableció el límite y si se esperaba que hubiera una escasez.

Alexandra Bowie, vocera de Regeneron, dijo a Newsweek que la demanda está “aumentando”, y que han pasado de entregar alrededor de 25,000 dosis por semana a mediados de julio a suministrar hasta 200,000 dosis por semana en fechas recientes. Aunque algunas de las dosis se utilizarán probablemente con personas vacunadas que han presentado una reinfección posvacunación, muchas de las personas que buscan el tratamiento no se han vacunado.

Los anticuerpos monoclonales son una parte importante de la respuesta, pero los funcionarios, e incluso quienes trabajan en las empresas que fabrican el tratamiento, señalan que este no pretende sustituir a la vacunación.

“Me preocupa que algunos de los habitantes de Kentucky que están dudosos sobre la vacuna depositen su fe en los anticuerpos monoclonales”, dijo este martes Andy Beshear, gobernador de Kentucky.

“Lo que esta escasez debería decirnos es que, si no estamos vacunados y presentamos una enfermedad realmente grave, no solo podría no haber una cama para nosotros en el hospital debido a que está saturado, sino también que el tratamiento con anticuerpos monoclonales tampoco podría estar disponible. Aquello con lo que contamos podría no estar disponible. Lo que sí está disponible y con lo que no hay problemas de suministro son las vacunas, que son seguras y efectivas”, añadió.

Aunque han sido aprobados para su uso en personas que han estado expuestas al covid-19, los anticuerpos monoclonales se utilizan principalmente para evitar que la enfermedad avance una vez que la persona ha dado positivo. Eso significa que tienen poco impacto en la capacidad de propagación del virus, por lo que no disminuyen la posibilidad de casos graves de las variantes más peligrosas. Uno de los beneficios de las vacunas por encima de los anticuerpos monoclonales es que aquellas disminuyen el riesgo de contraer el virus y, por esa razón, también reducen la posibilidad de que el virus se propague.

El aumento en el número de vacunaciones es una prioridad clave del gobierno de Biden y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que se considera la forma más efectiva para terminar con la pandemia y volver a la vida normal.

“Los tratamientos contra el covid-19 conocidos como anticuerpos monoclonales son tratamientos que salvan la vida y que se usan después de la infección para evitar resultados más graves”, dijo a Newsweek un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “También queremos mantener nuestra atención principalmente en la prevención de infecciones, y esa es la razón por la que las vacunas y otras estrategias de prevención como el uso de cubrebocas son tan importantes para mantener la pandemia bajo control”.

La vacunación y los tratamientos con anticuerpos monoclonales se ofrecen al público de manera gratuita en Estados Unidos, ya que el gobierno adquirió el suministro. Bowie no pudo especular cuál sería el costo del tratamiento con anticuerpos monoclonales para un individuo si se agotara el suministro financiado por el gobierno y el tratamiento pasara a un modelo comercial. Sin embargo, dado el precio del tratamiento, es razonable esperar que su precio sea mayor que el de la vacuna. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek