19S. Puebla listo para simulacro por sismo el domingo | Newsweek México

Puebla, Pue. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que el simulacro del 19 de septiembre será a las 11:30 horas y para ello se tienen registrado la participación de 5 mil 592 inmuebles entre públicos y privados de Puebla, los cuales concentran a 157 mil 357 personas, y la hipótesis será de 7.2 grados Richter en el centro del país.

La secretaria dijo que el objetivo de este ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de las personas, así como el cumplimiento de los protocolos en un fenómeno de esta naturaleza.

Del total de inmuebles que participarán, 2 mil 025 son de instancias federales, mil 586 estatales, 229 municipales y mil 752 privados.

“Es para recordar los sismos de 1985 y 2017, es el segundo simulacro nacional, es un ejercicio de evacuación que tiene como propósito fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población, participan establecimientos comerciales, de oficinas que pondrán a pruebas sus protocolos de evacuación”, detalló.

Asimismo, invitó a la población en general a que pongan a prueba los planes de Protección Civil dentro de sus hogares y tomen en cuenta cuales son los lugares de menos riesgo en los que pueden resguardarse ante un sismo.

Puebla aún sin alarmas sísmicas

Agregó que se activará el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano que cuenta con alerta publica en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Puebla, el cual servirá para medir tiempos de respuesta de la red interinstitucional que es el grupo operativo el Sistema Estatal de Protección Civil.

En este mismo sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se justificó que no ha adquirido una red de alertas sísmicas, argumentado que se debe a la inversión que ha hecho para la atención a pacientes con Covid-19.

Dijo que, de acuerdo a las estimaciones que se tienen, se necesitan alrededor de 700 millones de pesos para poder cubrir con estos aparatos.

No obstante, el proyecto se mantiene en pie para instalar una línea divisoria que va desde el Pico de Orizaba hasta Santa Rita Tlahuapan y de ahí hacia el Sur, que es donde más presencia de estos fenómenos se registra.

“Yo no me aparto de la necesidad que se tenga alerta sísmica, pero las distintas presiones de gasto que hemos tenido pues nos ha hecho imposible hacer esa adquisición, aunque vamos a continuar con este propósito, no vamos apartarnos de ello”, asentó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual