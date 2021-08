Vacunación anticovid-19 en niños no es objetivo de salud trascendente: López-Gatell | Newsweek México

EL DOCTOR Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que los menores de 18 años corren un riesgo bajo de ser hospitalizados o morir por covid-19, por lo que no será obligatoria la vacunación para el regreso a clases.

Durante una reunión con los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), López-Gatell dijo que “no existe demostración o ni siquiera indicios, planteamientos técnicos en la comunidad de salud pública global y nacional que sugiera que vacunar a niños es necesario para lograr un control epidémico, por dos razones fundamentales: de manera muy afortunada los menores de 18 años tienen un riesgo de enfermedad relevante, es decir, la enfermedad que requiere hospitalización o que puede causar la muerte, muy, muy, muy, muy bajo.

“El martes hablábamos de la cifra concreta que tenemos registrada y es 0.004 por ciento de enfermedad en niños, 0.004 por ciento, entonces el riesgo es sumamente bajo, y por lo tanto, no es un objetivo de salud pública trascedente, desde el punto de vista poblacional esa vacunación”.

También dijo que “las vacunas no tienen la capacidad demostrada de inhibir la transmisión, aunque la persona ya no se va a enfermedad y no se va a enfermar gravemente o incluso hasta morir, puede seguir teniendo infección y transmisión, infección no es sinónimo de enfermedad, y puede seguir transmitiendo, por lo tanto, la comunidad escolar, los niños pueden, desde luego, seguir transmitiendo, y también las personas adultas, desde luego las personas adultas de las comunidades escolares que son más de 3 millones de personas fueron vacunadas precisamente con muchas anticipación de la apertura de escuelas”.

Sobre los avances de la vacunación en México, el doctor López-Gatell dijo que “el promedio diario es arriba de 750 mil dosis por semana, somos de los países que tiene programas de vacunación establecidos, uno de los que más vacunas diarias pone.

“En este momento, ya desde hace una semana, superamos a Estados Unidos, estamos poniendo más vacunas diarias que Estados Unidos, sin perder de vista que tenemos una población que es tres veces menor a la de Estados Unidos”.

En México, 30 millones 219 mil 721 personas mayores de 18 años cuentan con esquema completo de vacunación y 25 millones 423 mil 517 recibieron la primera dosis, para un total de 55 millones 643 mil 238 personas con al menos una aplicación, refiere el Informe Técnico Diario de este 19 de agosto.

Se han suministrado en el país 79 millones 399 mil 398 dosis desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación. El país ha tenido disponibles 93 millones 992 mil 915 vacunas de seis farmacéuticas, entre las que se han envasado en territorio mexicano y las que han arribado del exterior, de las cuales un millón 881 mil 880 dosis se recibieron esta semana. N