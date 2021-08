Hubo un solo atacante suicida en el atentado de Afganistán; se esperan más ataques: Pentágono | Newsweek México

UN solo atacante suicida llevó a cabo el mortal atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, informó este viernes el Pentágono de Estados Unidos.

Las primeras horas tras el ataque, el Pentágono informó que hubo dos atacantes y dos explosiones separadas; “no creemos que hubo una segunda explosión en o cerca del hotel Baron, fue solo un atacante suicida”, afirmó en rueda de prensa el general Hank Taylor, alto funcionario del Estado Mayor Conjunto.

El Pentágono dio a conocer que creía que había habido una segunda explosión en ese hotel, ubicado a unos 200 metros de la principal puerta de ingreso al aeropuerto internacional Hamid Karzai.

Al menos a 85 personas, incluidos 13 militares estadounidenses, murieron en el atentado, que se produjo cuando miles de personas buscan huir de Afganistán tras la toma de poder de los talibanes a mediados de agosto.

El Pentágono también dijo que la misión podría verse afectada por más ataques como el del jueves, que fue reivindicado por el brazo afgano del grupo yihadista Estado Islámico.

“Todavía creemos que hay amenazas creíbles amenazas específicas y creíbles”, indicó a periodistas el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby.

Hasta el momento, Estados Unidos, que ha fijado como fecha límite el 31 de agosto para completar la retirada del país luego de 20 años de guerra, podrá transportar personas por vía aérea “hasta el último momento”, aseguró Taylor.

Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este jueves un mensaje a los perpetradores de las explosiones, “a los que llevaron a cabo este ataque, así como a cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepa esto: No perdonaremos. No lo olvidaremos. Te perseguiremos y te haremos pagar. Defenderé nuestros intereses y nuestro pueblo con todas las medidas a mi disposición. Estados Unidos no será intimidado”.

La Casa Blanca informó que desde las 3 de la mañana (hora local) del 26 de agosto hasta las 3 de la mañana del 27 de agosto, un total de aproximadamente 12,500 personas fueron evacuadas de Kabul, 35 vuelos militares estadounidenses transportaron aproximadamente a 8.500 evacuados y 54 vuelos de la coalición transportaron a aproximadamente 4.000 personas.

Desde hace casi dos semanas, el aeropuerto de Kabul ha sido escenario de imágenes impactantes que muestran a gente desesperada que intenta salir del país.

Miles de afganos buscan desesperadamente opciones que les permitan huir del país tras la llegada del régimen talibán después de 20 años de guerra. Los talibanes entraron el domingo en Kabul y clamaron “victoria” desde el palacio de gobierno, horas después que el presidente Ashraf Ghani huyera al extranjero. El caos se ha extendido por todo el país por el temor de que los talibanes instauren el mismo régimen fundamentalista que imperó cuando dirigieron el país entre 1996 y 2001. N