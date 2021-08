Tokio 2020: suman más de 300 contagios por covid-19 dentro de los Juegos Olímpicos  | Newsweek México

SON al menos 327 los casos de contagios por covid-19 relacionados directamente con los Juegos Olímpicos de Tokio, de acuerdo al comité organizador.

Entre los más recientes se identifican los de los garrochistas Germán Chiaraviglio, de Argentina, y Sam Kendricks, de Estados Unidos, quienes tuvieron que retirarse de la justa olímpica.

A los atletas enfermos se suman cinco miembros del equipo griego de natación sincronizada quienes dieron positivo a covid-19, lo que provocó que fueran aisladas las 12 personas que constituyen el grupo.

Los nadadores tuvieron que renunciar a la prueba de dúo del miércoles, y se vieron obligados a renunciar a competir el resto de los juegos, precisaron los organizadores en su información diaria a la prensa.

“Entre las siete personas cuyo test fue negativo, algunas ya han sido identificadas como casos de contacto, mientras que otros son todavía objeto de una investigación. Frente a esta situación, se propuso (al comité olímpico griego) trasladarlos inmediatamente y las siete personas dejaron la villa olímpica ayer”, precisa Tokio-2020 en un comunicado.

Además, múltiples miembros del equipo de atletismo de Australia han tenido que ponerse en cuarentena en sus habitaciones tras haber sido identificados como contactos cercanos de Kendricks.

En un discurso pronunciado en una reunión del Comité Olímpico Internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus reconoció los sacrificios y planes que está haciendo Japón y los atletas que participan en los Juegos para hacer que sean lo más seguros posibles.

“La marca del éxito en los próximos quince días no es que haya cero casos, y sé que ya se han detectado algunos. La marca del éxito es asegurarse de que todos los casos se identifiquen, se aíslen, se localicen y se atiendan lo antes posible, y que se interrumpa la transmisión. Esa es la marca del éxito para todos los países. La marca del éxito no es el riesgo cero; no existe el riesgo cero en nada, y menos en alto tan complicado como esto”, dijo. N