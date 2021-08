Papás duda en el regreso presencial a clases; desinformación y carencias en las escuelas de Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. Padres de familia reiteraron su rechazo por enviar a sus hijos a la escuela el próximo lunes 30 de agosto debido a que en las escuelas no existe comunicación de cómo será el regreso, porque no cuentan con los insumos para regresar y porque las escuelas no les brindan la seguridad de evitar contagios.

“Sólo nos piden dinero”

En entrevista Daniel Lira dijo que al principio sí quería mandar a su hijo a la primaria pues ya era necesario, sin embargo ha visto a los maestros titubear, además de que se enojan cuando les preguntan por las medidas a tomar dentro de la institución, pues contó que al asistir a la “junta informativa”, no proporcionaron los datos suficientes y varios padres preguntaron sobre el agua potable, así como la falta de mantenimiento a la escuela, pues el pasto se encuentra crecido y existe humedad en el techo de la institución educativa.

“Yo decidí no enviarlo, en una reunión informativa, sólo nos pidieron dinero para los insumos para combatir el Covid-19, los padres no son cooperativos, las maestras titubean cuando se les pregunta, a uno le contestan voy a preguntar y les informo, así no se puede, el pasto está crecido, no hay agua y los techos presentan humedad, no existe garantía de que no haya contagios, además de que no hubo jornada de salud en la escuela y los padres no quieren cooperar los 50 pesos para el gel y sanitizante, las cuotas en esta escuela es de 500 pesos”, dijo.

“Información contradictoria en escuelas”

En tanto que Mónica Guerra, dijo que no enviará a sus hijos a la primaria y preescolar, y platicó que ya le había llegado la lista de útiles al grupo de WhatsApp de los padres de familia, un sanitizante, un cubrebocas extra, una fibra o franela para limpiar su área de trabajo, por lo que desconfío de las medidas a tomar, pues hay contradicciones en las indicaciones que les dan.

Si bien dijo en la escuela donde van sus hijos ya hubo dos jornadas de salud tuvieron que contratar pipas, por lo que aún falta el agua para lograr la limpieza que se necesita.

“Yo no lo voy a mandar, imagínese mis niños son pequeños uno en primaria y otro en el preescolar, me ha costado mucho trabajo enseñarles que no se quiten el cubrebocas y que sigan las medidas sanitarias, casi no los he sacado, no me da confianza, estamos ya en semáforo Rojo y no dejaré que se contagien, sobre todo porque aún no están vacunados, además sus maestras no saben mucho en qué hacer con los niños, sobre todo con los más pequeños, que será casi imposible que tengan el cubrebocas todo el tiempo ”, acotó.

“La SEP no genera confianza”

Por otra parte, Martín Cruz, dijo que el gobierno y la Secretaría de Educación no generan ninguna confianza con tanta contradicción, desde que anunciaron que se debía regresar a clases sin vacunar a los alumnos.

Además de que en la institución de sus hijos falta el agua de manera considerable y no existen personas que realicen el aseo, dio que a ellos nos los llamaron para realizar jornadas de salud como lo anunció la SEP.

“No los mandaré ante el incremento de casos de Covid-19 en niños, ya hubo dos en el estado, por dicha situación, además de que es contradictoria cuando ya cambió el semáforo en la ciudad a Rojo y existen variantes del virus más fuerte, luego en la escuela de mis hijos no existe una persona de planta para realizar el aseo, además de que no se realizó la jornada de salud en la escuela, ni hay agua, así que no expondré a mis hijos”.

Regreso a escuelas será con grupos reducidos

Para el regreso a clases, el próximo 30 de agosto la asistencia del estudiante a las aulas será de forma escalonada, bajo el sistema del modelo educativo híbrido que comprende la modalidad presencial, a distancia y trabajo autónomo.

Cada institución educativa deberá organizar los horarios de asistencia con base en sus condiciones, características y cantidad de aprendientes, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mediante un comunicado la dependencia estatal, dijo que habrá diferentes horarios, favoreciendo las prácticas de cuidado permanente como: filtro en casa (padres de familia revisarán la presencia de síntomas relacionados con la Covid-19); filtro a la entrada de la escuela (al ingreso, personal autorizado les tomarán la temperatura), y filtro en el salón de clase (reforzar con preguntas si tienen algún síntoma o malestar).

Mencionó que los grupos con mayor cantidad de alumnos se dividirán en dos, asistiendo lunes y miércoles la mitad del grupo, martes y jueves el segundo bloque; designando el viernes para atender a quienes requieran mayor apoyo académico.

Otra forma de trabajo será: la mitad del grupo acudirá una semana y la otra mitad la siguiente; grupos numerosos podrán dividirse en tres, y cada uno asistirá cada tercer día, o por semana; si el grupo es reducido en cuanto al número de estudiantes, y la institución garantiza el aforo con sana distancia, asistirán de manera permanente, por lo que, los recesos también de manera escalonada.

Los padres de familia deberán verificar que su hija o hijo lleve cubrebocas, promover su uso en todo momento, cuidar la sana distancia, así como informar sobre el autocuidado en la higiene de manos, uso de espacios comunes e identificar diariamente síntomas asociados a la Covid-19.

