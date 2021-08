Lilia Cedillo proyecta revitalizar modelos y programas BUAP | Newsweek México

“En distintos momentos de la pandemia habíamos visto que antes había uno o dos persona contagiadas, actualmente vemos con más frecuencia que todos los miembros de una familia se encuentran infectados, para hacernos a la idea de que este virus es mucho más infectivo y a esto es debido al relajamiento social ya que la gente ya no le tiene miedo al virus, pues ya no ocupa cubrebocas, gel antibacterial, como ya se vacunó, cree que ya no le va pasar nada y no las personas aún con su esquema completa de vacunación pueden enfermarse a lo mejor no les va tan mal no llegan a quedar ahí terapia intensiva pero si en un momento dado pueden contagiar a un buen número de personas que están cerca de ellos”, acotó.

En otro orden de ideas, la doctora Cedillo Ramírez reiteró su renuncia para esperar la convocatoria y competir por la rectoría de la BUAP, para el periodo 2021-2025, pues platicó que diversos grupos universitarios, así como investigadores, deportistas y artistas la animaron a competir.

Agradeció las más de 10 mil manifestaciones de apoyos, por lo que esperará la convocatoria para la elección del rector y se comprometió a ser respetuosa de lo que marca la ley y sus estatutos.

“Sería el más grande honor que tiene un universitario, dirigir a la BUAP”, dijo.

Declaró que es un momento muy importante para la BUAP, para darle voz a todos los sectores de la institución, dijo que, si bien hay cosas que funcionan a la perfección como la calidad de la máxima casa de estudios, sin embargo, dijo que en estos momentos que marca la pandemia, para darle peso a las investigaciones en salud de los poblanos y fortalecer a la investigación aplicada como de investigación básica, así como mejorar los procesos de enseñanza y los ejecutar programas de estudio más flexibles.

Mencionó que es importante enaltecer la cultura, en estos momentos tan complicados, ya que puede sacar de los estados de depresión tanto de los alumnos como de los jóvenes.

Finalmente, dijo que el deporte favorecerá a mantenerse sanos para poder realizar todas las actividades con mucho entusiasmo.

