En Puebla, padres de familia sin dinero para cuota escolar destinada a la compra de sanitizantes | Newsweek México

Puebla, Pue. A través de una cuota voluntaria los padres de familia van a asumir los gastos de los insumos como gel antibacterial, cubrebocas y sanitizante para prevenir el Coronavirus y los maestros tendrán que hacer su distribución para poder recibir a los alumnos a sus clases presenciales a partir del próximo lunes 30 de agosto, aseguró el maestro de la primaria pública Carlos B. Zetina, Juan Carlos Ariza Fernández.

En entrevista para Lo de Hoy el maestro señaló que existen padres que no cuentan con la posibilidad para realizar la aportación debido a que no tienen dinero porque se quedaron sin trabajo o no tienen los mismos ingresos y los niños no se pueden quedarse sin este tipo de aditamentos.

Ariza Fernández dijo que para este regreso a clases encontraran a los alumnos académicamente de regular a bien, sobre todo para quien estuvo al pendiente de sus clases virtuales y los que no tuvieron la oportunidad de recibir este tipo de clases también se les dedicó un tiempo para entregar cuadernillos de manera personal y poder despejar sus dudas.

El docente destacó que en cuanto a temas emocionales será muy complicado, pues no se puede controlar a los alumnos que no se den un abrazo, sobre todo cuando no se han visto por todo este tiempo, a pesar de que irán a estudiar por bloques.

En tanto para la evaluación que concluyó, dijo que es lamentable que se tuviera que calificar igual a todos, pues saben que había papás que tenían posibilidades de conectarse y los niños no lo hacían y se les dio la misma calificación para quién puso todo su esfuerzo por cumplir y quien no lo hicieron.

No es lo idóneo regresar a la escuela

Si bien la educación se debe desempeñar en las aulas para obtener buenos resultados, en este momento no es idóneo regresar de manera presencial el próximo 30 de agosto debido a la tercera ola de contagios por Covid-19, señaló Nadya Ramírez, profesora de bachiller en el interior del estado.

En entrevista para Lo de Hoy aseguró que se encuentran preocupados por la situación, pues reiteró que sus alumnos no se encuentran vacunados y eso afectará en gran medida, pues alguno podría contagiarse y a su vez contagiar a su familia.

Citó las palabras del presidente de México, donde asegura que a nadie se obligará a regresar a clases, sin embargo Nadya dijo que al sector educativo sí se les obligará y no sólo eso sino que además recibirán el mismo sueldo por una planeación y actividades para clases virtuales, así como para clases presenciales, en lo cual no está de acuerdo, pues nadie sobrevive con lo que ganan.

“Estamos trabajando horas extra, al doble o al triple y sería justo que se tuviera una mejor remuneración, así como obtener internet gratuito tanto para los alumnos como para los maestros, pues a lo mejor y te compras tu celular o tu computadora con lo que te alcanza, pero el internet también te come, y eso sería una ventaja para ambas partes”, señaló.

*JR *AR