Diputado pide al Gobierno de Puebla comprar pruebas Covid para alumnos y docentes en lugar de uniformes escolares | Newsweek México

Puebla, Pue. El diputado local por el PAN, Rafael Micalco Méndez, planteó al Gobierno del Estado que, en lugar de destinar una suma millonaria para la compra de zapatos, para este ciclo escolar que inició este lunes, el recurso sea utilizado para la adquisición de pruebas Covid-19 para los alumnos y docentes.

Puntualizó que al estar en emergencia sanitaria por Covid-19, la salud de los alumnos y docentes es lo más importante, por ello instó al Gobierno del Estado a canalizar el recurso que se tiene contemplado de 560 millones de pesos para la compra de uniformes, que este año se dispuso no ser así, a la compra de cubrebocas y pruebas PCR.

Micalco enfatizó “ese recurso puede ser más necesario para la salud de los pequeños, y no en un destino de los uniformes. Que se compren pruebas Covid-19 para hacer los estudios a alumnos y maestros, y así aumentar la seguridad de los alumnos, y ayudar a la economía familiar”, destacó.

Considero que la autoridad debería ser enfática para evitar también casos de escuelas que condicionen el ingreso de alumnos a clases, sea de forma presencial o virtual.

Micalco y consejeros analizan impugnación

En materia política, el panista Rafael Micalco confirmó que analizará junto con otros consejeros la posibilidad de impugnar la sesión que se realizó el pasado jueves donde se repuso el proceso de selección de la Comisión de Elección como parte del proceso de renovación de la dirigencia, la cual sigue siendo exclusiva para mujeres en Puebla.

Puntualizó que los procedimientos que ha seguido la dirigencia no han sido los adecuados, al existir muchas lagunas sobre su validación, ya que en las dos sesiones realizadas no se ha transparentado si hubo o no un quórum legal.

Enfatizó que el proceso de impugnación será interpuesto en función de lo que el Comité Ejecutivo Nacional resuelva en próximos días, ante las quejas que se han presentado solicitando su invalidación.

“Se debe dar la mayor certeza, transparencia en un proceso de renovación, no es el caso, en los consejeros hay dudas de los procedimientos, de las personas que integran la comisión para este proceso electoral. No tengo una muy buena opinión de lo que se ha llevado hasta el día de hoy”, cerró.

Con información de Diario Puntual