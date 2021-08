Covid-19: protección de las dos dosis de la vacuna Moderna dura seis meses | Newsweek México

LA FARMACÉUTICA Moderna informó este jueves que la protección de su vacuna contra el covid-19 es de al menos seis meses y que la inyección de refuerzo que está poniendo a prueba generó una respuesta de anticuerpos “robusta” frente a la variante delta.

“El análisis final del estudio de fase 3 COVE muestra una eficacia del 93 por ciento y la eficacia permanece duradera hasta seis meses después de la segunda dosis”, señala en un comunicado la empresa.

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo: “Hemos comenzado a preparar estudios en etapa avanzada para nuestra vacuna contra la gripe y la vacuna contra el VSR, que recibió la designación de vía rápida de la FDA hace unos días y esperamos con ansias nuestra visión de una dosis única de refuerzo anual que brinde protección contra covid-19, gripe y RSV para adultos.

“Nos complace que nuestra vacuna covid-19 esté mostrando una eficacia duradera del 93 por ciento durante seis meses, pero reconocemos que la variante Delta es una nueva amenaza importante, por lo que debemos permanecer atentos”.

La empresa también informó que espera presentar este mes la solicitud de aprobación completa de su vacuna anticovid ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Hasta ahora solo está autorizado su uso de emergencia.

Moderna ha dicho que ahora mismo ya está llevando a cabo ensayos clínicos con tres refuerzos diferentes de covid-19. “Todos ellos producen altos niveles de anticuerpos contra la cepa original del coronavirus y las variantes de interés, incluida la delta, identificada originalmente en India y muy contagiosa”.

Esta semana se anunció que Pfizer y Moderna aumentarán los precios de su vacuna contra el covid-19 y se debe a modificaciones especiales para combatir la variante Delta, de acuerdo con el secretario de Estado francés de Asuntos europeos, Clément Beaune.

También dijo que el precio aumentará para todos, no solo en Europa. “Hay que mirar todo esto con racionalidad, no dejarse engañar, obviamente, sino tener contratos más exigentes, con productos adaptados a las variantes, no sólo para la Unión Europea, sino que para todos los compradores será un poco más caro”, dijo Clément Beaune en una entrevista con Radio France Internationale (RFI). N