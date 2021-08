Confirma Aldo Ruíz su salida de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes | Newsweek México

El delegado de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, dejará su cargo el próximo 31 de agosto para asumir una nueva responsabilidad al interior del partido político MORENA, de cara el proceso electoral 2021-2022.

En entrevista colectiva, el funcionario federal reveló que la decisión fue tomada en una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Tuvimos una reunión la semana pasada en Palacio Nacional con el presidente y optamos por asumir otro encargo, a partir del 1° de septiembre, es un encargo propio del movimiento que vamos a asumir, no puedo dar muchos detalles, porque hasta ese día soy funcionario, pero decidimos desde esa trinchera apoyar al movimiento, va a ser un tema nacional, pero vamos a seguir aquí en Aguascalientes construyendo otros temas”.

En su lugar se quedará Nora Ruvalcaba Gámez, quien fue fundadora del partido en Aguascalientes y fungió como coordinadora de la campaña de la coalición “Juntos haremos historia” en el pasado proceso electoral.

“En dos ocasiones ya nos hemos reunido, hoy mismos nos volvimos a reunir”, agregó.

Aunque se le ha ligado con la posible candidatura a la gubernatura de MORENA el próximo año, Ruíz Sánchez no descartó contender por ella, pero por el momento señaló que por su condición de servidor público no podía dar más detalles.

“Vamos a seguir, ahorita espero que entiendan mi calidad de funcionario, no me permite confirmarlo, pero tampoco me impide negarlo”.

Por último, el delegado del gobierno federal afirmó que la principal encomienda que tomará Nora Ruvalcaba en la Secretaría del Bienestar es la continuidad de las jornadas de vacunación contra el Covid-19, proyectando que en las próximas semanas se puedan colocar las segundas dosis a los grupos poblacionales que faltan en los municipios del interior y de la capital.

“Estamos cerrando segundas dosis, vamos a alcanzar a cerrar, 188 mil beneficiarios, dejo tranquilo para asumir el otro encargo, porque la delegación se queda caminando sola, los compañeros, la gente, los Servidores de la Nación, todo el personal de Bienestar saben perfectamente su tarea y por ello la maestra no va a tener ningún problema”.