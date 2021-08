Aventuras para compensar el tiempo perdido | Newsweek México

LO ENTENDEMOS. Estás listo para tener una aventura en alguna parte del mundo otra vez. Con las fronteras abriéndose de nuevo, los viajeros vacunados empiezan a hacer sus maletas otra vez en busca del siguiente nivel de escape para compensar los viajes soñados que cancelaron o se aplazaron.

Desde elevarse por encima de los Alpes franceses con un piloto de planeador que posee el récord mundial hasta hacer senderismo con chimpancés en Uganda, o incluso experimentar el espacio con gravedad cero en un vuelo sin pagar millones de dólares, estas emociones pospandemia compensarán el tiempo perdido.

1. EXPLORAR UNA CAVERNA HELADA

Denali, Alaska. Explora cuevas heladas en el Parque Nacional de Denali con guías expertos mientras te metes en cavernas con capas de hielo y nieve de miles de años de antigüedad. O admira la aurora boreal (de septiembre a abril) desde un sitio más cálido en un nunatak (o cresta glacial), a 1,829 metros de altura en Sheldon Chalet, el único alojamiento en el parque y solo accesible por helicóptero desde Anchorage.

2. ESCALA LA NUEVA VÍA FERRATA DE NORTEAMÉRICA

Montañas Rocallosas, Colorado. Si lo que buscas es un viaje con un reto, entonces considera la más nueva y más alta vía ferrata de Norteamérica, en la Cuenca Arapahoe de las Montañas Rocallosas. La vía ferrata es un método de escalar rocas con escaleras, peldaños fijos y cables, que les da un apoyo a quienes no son montañistas. No se necesita tener experiencia para escalar los 3,932 metros hasta la cumbre en esta ruta protegida de escalamiento con un guía.

3. EXPERIMENTA EL ESPACIO CON VUELOS EN GRAVEDAD CERO

Nueva York. No permitas que Bezos y Branson sean los únicos que se diviertan. Experimenta la falta de peso en el espacio (por una fracción del costo de los vuelos espaciales para consumidores en desarrollo) con una experiencia de vuelo en gravedad cero que se acerca a ciudades de Nueva York, así como de California, Florida y otras más este año. Pilotos especialmente entrenados llevan a cabo parábolas, o maniobras acrobáticas, para mantenerte flotando en el espacio, una sensación que ya no está reservada solo para astronautas.

4. NADA CON DELFINES SALVAJES

Bimini, Bahamas. No, esto no es SeaWorld; estos delfines no están en cautiverio. Pero con la compañía certificada de turismo ecológico Dive Ninjas Expeditions puedes nadar con delfines salvajes. No necesitas ser un hombre rana para jugar con ellos en las aguas cristalinas de Bimini, hogar de algunas de las manadas de delfines más amigables del mundo. Ya sea que bucees con esnórquel o hagas buceo libre, serás capaz de verlos tan libres como pueden serlo en su ambiente natural.

5. HAZ SENDERISMO EN EL VOLCÁN EN ERUPCIÓN DE ISLANDIA

Islandia. ¿Quieres apreciar la lava cuando mana de un volcán en Islandia? Este viaje compensará todos esos días encerrado viendo Netflix. Puedes caminar o hacer un vuelo en helicóptero sobre el volcán Fagradalsfjall en erupción en Geldingadalur, el cual ha estado en curso desde marzo. Reserva este viaje rápido para poder ver la erupción (nadie sabe por cuánto tiempo continuará), o trata de escalar el hielo de Skaftafell, la montaña más alta de Islandia —de fácil acceso y sin experiencia necesaria— para una emoción “para sacarle provecho al pasaporte”.

6. PLANEA SOBRE LOS ALPES FRANCESES

Los Alpes, Francia. Si escalar montañas no es lo tuyo, ¿tal vez planear sobre ellas sea más tu estilo? ¿Qué tal montarte en un planeador con motor eléctrico pilotado por Klaus Ohlmann, poseedor del récord mundial, y dar un paseo emocionante (y ecologista) para apreciar el Mont Blanc de los Alpes franceses, el monte Cervino y demás? Luego recupera el aliento con una comida en un jardín alpino.

7. HAZ SENDERISMO CON CHIMPANCÉS

Parque Nacional Reina Isabel, Uganda. La pandemia provocó que muchos de nosotros nos replanteáramos nuestra relación con el planeta y nuestro lugar en tratar de protegerlo. Sé como Jane Goodall y haz senderismo con chimpancés en peligro de extinción en la selva de Uganda. Harás que tus dólares turísticos ayuden a salvaguardar a los animales a través de una serie de iniciativas de conservación con el Instituto Jane Goodall y Volcanoes Safaris.

¿ ? HAZ UN VIAJE MISTERIOSO

En algún sitio del planeta. La pandemia hizo que lo novedoso fuera cosa del pasado y (casi) le quitó la dicha a volar por mera intuición. Pero, si lo dejas en manos de los expertos de Black Tomato, no tendrás idea de dónde irás y aun así estarás en manos seguras con su servicio Piérdete. Diles que hace acelerarse a tu corazón y qué tan perdido quieres estar, y ellos diseñarán un itinerario sorpresa hecho a la medida en alguna parte del mundo, desde Mongolia hasta el Ártico. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek