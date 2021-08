Así será el regreso a clases presenciales en Aguascalientes… | Newsweek México

Tras anunciarse a nivel federal el regreso presencial a clases de educación básica el próximo 30 de agosto, cada entidad federativa se encuentra alistando las condiciones para que el retorno a las aulas sea seguro para docentes y alumnos.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, dio a conocer algunas de las condiciones que se deberán tener en las escuelas para volver a las clases presenciales, así como algunas medidas administrativas y sanitarias para evitar el riesgo de contagio al interior de las aulas.

La próxima semana se emitirá un posicionamiento por parte de las secretarías e institutos de educación de los estados, en donde se definirán las acciones y compromisos que se deberán cumplir para favorecer el regreso seguro a las clases, el cual se denominará “Juntos regresamos a la escuela”.

Algunas de las medidas que se aplicarán en el caso de Aguascalientes son las siguientes:

No se abrirán todas las escuelas al mismo tiempo

Aunque la meta ideal para las autoridades educativas es reanudar las clases presenciales en la totalidad de las escuelas, habrá casos excepcionales en donde algunos planteles no podrán hacerlo por carencias en su infraestructura.

El titular del IEA subrayó que las escuelas deberán contar con servicios eficientes de agua potable, electricidad y drenaje, además de no tener afectaciones por robo o vandalismo.

“Será un regreso ordenado, es decir que no abriremos todas las escuelas en un mismo momento, se irán abriendo con la gradualidad en la que reúnan las condiciones, como lo hicimos el ciclo escolar pasado, de forma escalonada, con aforos de acuerdo a su distribución en el grupo”.

Continuarán los aforos controlados

En el ciclo escolar 2021-2022 se mantendrán los controles de aforo, según el tamaño de los grupos, pues se deberá garantizar la distancia de al menos 1.5 metros entre cada alumno al interior del aula. Los alumnos que no acudan en un día a las clases presenciales, lo harán en otro día de la semana o con la modalidad en línea.

“A partir de que los papás nos manifiesten si están de acuerdo en que sus hijos acudan de forma presencial a las aulas, imaginemos que, en un grupo de 35 alumnos, 30 quieren regresar, cinco se deberán atender a distancia y los 30 se distribuirán según el tamaño del salón, se van a atender unos grupos un día y otros grupos en otro día”, comentó Ulises Reyes Esparza.

Regreso voluntario para alumnos

Para el retorno a las clases presenciales, los padres de familia tendrán la libertad de decidir de forma voluntaria la modalidad en la que deseen mantener a sus hijos: en línea o presencial.

Para cada esquema de aprendizaje los docentes deberán contar con un plan de trabajo para recibir las tareas y trabajos de los alumnos, y a partir de ello generar una calificación.

En caso de que se quiera cambiar de modalidad en el transcurso del ciclo escolar, el IEA recomienda que sea con una temporalidad bimestral para aprovechar de mejor manera los conocimientos de la clase, es decir, si el alumno inicia con clases en línea y posteriormente decide acudir a la escuela, podrá hacerlo después de dos meses.

Maestros deberán volver a las aulas, con o sin vacuna

A diferencia de la libertad para los padres de familia y alumnos, los docentes deberán retornar a las actividades presenciales, cuenten o no con la vacuna contra el Covid-19.

Durante la jornada de vacunación especial para docentes y personal educativo se logró inmunizar a 35 mil 800 personas, pero alrededor de 2 mil no acudieron.

Los únicos docentes que podrán mantenerse laborando a distancia serán aquellos que padezcan alguna enfermedad que represente un grupo vulnerable al virus, para lo cual en los próximos días se emitirá un decreto por parte del gobierno federal para definir una lista de padecimientos que deberán acreditar los docentes para no retornar a las aulas.

“Se va a trabajar con el IMSS y con el ISSSTE, inclusive se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto con las enfermedades vulnerables, y a partir de ahí tienen garantizada su estabilidad y podrán continuar trabajando a distancia, y quienes no la acrediten deberán regresar a las actividades presenciales”.

Jornadas completas

Otra novedad para el ciclo escolar 2021-2022 es que el horario de clases volverá a la normalidad, es decir, con jornadas de entre 5 y 6 horas, a diferencia del ciclo anterior, en donde los alumnos acudían por periodos no mayores de dos horas.

En las clases en línea ocurrirá lo mismo, por lo que las actividades que se encomienden al alumno deberán ser entregadas dentro de los horarios de la jornada laboral del docente.

“Las jornadas de horarias ya van a ser completas y regulares, a diferencia del ciclo anterior en donde iban a las 9:00 a.m. y luego salían a las 11:00 a.m. y posteriormente trabajaban a distancia, ya no será así; en el caso de los alumnos que continúen con la modalidad a distancia también se les atenderá dentro del horario escolar, se graba la clase, se transmite en vivo, se les deja una tarea y se revisa”, agregó.

Protocolos sanitarios para detección y atención de casos de Covid-19

En la próxima semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud Federal emitirán una guía que contendrá los lineamientos sanitarios para el regreso a clases, la cual incluirá los mecanismos de actuación que se deberán implementar en las escuelas en caso de detectar un caso sospechoso o confirmado de Covid-19.

Aunque no ahondó mucho en el tema, Ulises Reyes Esparza señaló que las suspensiones temporales de actividades se aplicarían de forma diferente al ciclo escolar anterior en caso de presentarse un brote de Covid-19 en la institución.

“Hay modificaciones, antes cuando se detectaba un caso sospechoso se cerraba el grupo por 14 días, cuando se confirmaba, se cerraba la escuela por 14 días, ya no va a ser así, se modifica el protocolo de casos sospechosos y confirmados, pero vamos a esperar que la SEP y la Secretaría de Salud lo afinen para darlo a conocer”, destacó el director del IEA.

Se renovarán los comités de salud

Finalmente, otro punto que continuará aplicándose en los planteles escolares serán los comités de salud, integrados por padres de familia y personal administrativo de las escuelas, los cuales tendrán la encomienda de aplicar los filtros sanitarios en la entrada de las instituciones y en el transcurso de la jornada académica.

No obstante, algunos de ellos deberán ser renovados por los casos de los padres de los alumnos que recién egresaron de la escuela.

Finalmente, el funcionario estatal destacó la necesidad de reanudar las actividades presenciales ante el rezago académico de los alumnos y las afectaciones que se han tenido en el ámbito socioemocional, por lo que continuar con el modelo de educación a distancia ya era insostenible.

“La escuela no puede seguir cerrada, las afectaciones emocionales, afectivas, de seguridad, de maltrato, están a la vista; México es de los últimos países que están regresando a las clases presenciales, no hay evidencia científica de que las escuelas sean un foco de riesgo de contagio, sí les da a los niños, sí tienen afectaciones, pero son más ya las afectaciones emocionales, a nivel mental, social y psicológico, que los niños que están padeciendo las consecuencias de este contagio”, concluyó.