Tokenización: recurso clave para una mayor y mejor inserción en los mercados globales | Newsweek México

EN UN INFORME de Tokenization Market se afirma que las empresas B2B que adoptaron la tokenización invirtieron 1.9 billones de dólares en 2020; mientras que, para 2025, se espera una inversión de 4.8 billones.

Podríamos decir que la tokenización es la representación de un activo tangible o intangible en un token digital. Un ejemplo simple: así como una ficha de casino puede representar dinero, un token digital también puede representarlo.

Ahora bien, ¿qué es exactamente un token? Se trata de un activo digital que puede representar valores únicos e indivisibles como una obra de arte o representar varios valores idénticos como puede ser un token digital que representa un dólar o un peso, tal como los que se ven en cualquier cuenta de homebanking. El dinero digital es un token, una representación de un valor.

Esta simple afirmación encierra un mundo de posibilidades si lo pensamos en términos de qué tipo de valores hoy en día podrían ser tokenizados en la blockchain y, a su vez, cambiar su naturaleza indivisible por una más maleable y abrir el juego a una comercialización mucho más interesante que la actual. Asimismo, la tokenización es un impulso insoslayable para la transformación digital de casi cualquier industria y, especialmente, de la financiera.

Por eso, en parte, es que el Banco Interamericano de Desarrollo, en su reporte de diciembre de 2020, señaló que las cadenas de bloques son el recurso clave para una mayor y mejor inserción de América Latina en los mercados globales.

Agreguemos que, de acuerdo con un mapeo publicado por Blockchain México, se encontraron 81 empresas de diferentes áreas relacionadas con el desarrollo de la tecnología de cadena de bloques en el país. A esto, por último, sumémosle el número de personas no bancarizadas: solo el 36.9 por ciento de la población en México tiene cuenta bancaria, a lo cual, a su vez, hay que agregar que el impacto de la blockchain en general, y de la tokenización en particular, no alcanza únicamente a ellas, sino a toda la sociedad, ya que los beneficios como la agilidad y la reducción de costos benefician a todos.

¿Qué sectores adoptan más la tokenización? Todos los sectores que trabajan con valores se pueden beneficiar de la tokenización. El pionero natural es el sistema financiero, pero cada vez vemos más implementaciones en otros sectores como los de consumo, energía, arte, agricultura, ganadería, inmobiliario, y la lista continúa. Cualquier sistema que requiera de representar un activo de forma digital puede beneficiarse de la tokenización sobre una blockchain.

¿Qué deben tener en cuenta las instituciones financieras a la hora de adoptar soluciones blockchain? La economía basada en tokens representa un cambio de poder notable, donde gran parte de este pasa de agentes fiduciarios centralizados al individuo. La criptografía reemplaza a los intermediarios externos como guardianes de la confianza, y los participantes de una blockchain ejecutan algoritmos complejos para certificar la integridad del libro mayor de transacciones.

Ante esto, las instituciones financieras deben elegir dónde jugar en la cadena de valor:

• Podrían optar por asesorar a los emisores sobre cómo estructurar su token.

• Podrían actuar como custodios seguros del activo tokenizado (arte, propiedad inmobiliaria, automóvil de lujo, etcétera).

• Podrían aprovechar su experiencia como bancos custodios o agentes de pago para crear transacciones de eventos de ciclo de vida (un evento que da como resultado un cambio en los datos de derivados informados previamente a un repositorio de operaciones designado con respecto a una transacción) en el libro mayor distribuido o, en un modelo más avanzado, implementar el procesamiento del ciclo de vida en contratos inteligentes y desplegarlos en una plataforma de cadena de bloques pública.

• Podrían ofrecer servicios para mantener las cuentas de los clientes en criptomonedas y tokens o preferir actuar como distribuidores centrales y facilitar el acceso a sus clientes para realizar transacciones en diversas plataformas de tokenización o intercambios de tokens.

Así, dependiendo del modelo de negocio que las instituciones financieras adopten, implementarán diferentes sistemas operativos. Tendrán que elegir, por ejemplo, con qué plataformas trabajarán o colaborarán. Esto dependerá de la regulación que deban seguir, del tipo de productos o de servicios que ofrecerán a sus clientes y otros factores más relacionados con la propia plataforma, como su estrategia de producto, y su potencial en cuanto al tipo y al tamaño de la comunidad de usuarios.

El sector financiero acompaña a las necesidades de sus clientes y está en pleno proceso de digitalización. Quien tenga la plataforma más ágil, segura y completa en cuanto a oferta de beneficios financieros será la compañía más elegida. Por esto es importante evaluar las plataformas sobre blockchain. La banca y el sector financiero tiene hoy el control sobre cuán rápido se dará este salto evolutivo económico. Sumado a esto, las fintech en LATAM han alcanzado el nivel de maduración ideal para ser el apoyo técnico en este recorrido. Estamos en un punto de inflexión único en la historia y nadie debería quedarse afuera. N

—∞—