Adaptarse con velocidad, el deber digital de las compañías | Newsweek México

“EL CAMBIO casi nunca falla porque es demasiado pronto. Casi siempre falla porque es demasiado tarde”. Esta frase, de Seth Godin, uno de los teóricos más importantes de la mercadotecnia, es aplicable al mundo de los negocios en tiempos de pospandemia.

La pandemia heredó un punto de inflexión a las empresas: adaptarse a la era digital o perecer. Aquellas que aceleren sus procesos de transformación emergerán como casos de éxito y modelos a seguir; las que no emerjan serán las compañías que fallaron por llegar demasiado tarde al cambio.

La transición digital es imposible de detener; esta avanzó en unos meses lo que estimaba hacer en cinco años, activando el cambio de las empresas de cara a sus procesos y la forma en que interactúan con sus diferentes audiencias. Ocho de cada diez compañías avanzaron en sus programas de transformación digital, de acuerdo con el Índice de Transformación Digital 2020, de Dell Technologies.

Las compañías que ya habían optado por implementar nuevos modelos digitales se acoplaron más fácilmente a la ‘nueva realidad’ y fueron percibidas de manera positiva por su capacidad de respuesta ante la adversidad.

El cambio y fortaleza trascienden a las propias empresas, pues ahora podrán ayudar más a las personas y comunidades en las que tienen impacto directo a través de experiencias innovadoras que fusionen el conocimiento con el propósito corporativo, el diseño de estrategias centradas en el consumidor y el uso de la tecnología para crear ecosistemas holísticos.

Por otro lado, las empresas están obligadas a responder a las necesidades de las audiencias más ágilmente y, para ello, en el plano digital hay dos senderos: nuevo ambiente laboral, diferenciado y competitivo, y, por el otro lado, procesos como facilitadores de colaboración y eficiencia.

ZOOM OR NOT TO ZOOM, EL SIGUIENTE PASO