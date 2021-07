SSA: no llegaron todas las vacunas esperadas para Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta aseguró que en el estado no se tiene rezago en la vacunación contra el Covid-19, pues todas las dosis que han llegado a la entidad se han aplicado en tiempo, para las personas del grupo de edad correspondiente.

Además, aseguró que en días pasados el presidente, Andrés Manuel López Obrador, designó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como coordinadora del Programa Nacional de Vacunación en el estado, por lo que se espera una mayor coordinación con la Federación para llevar a cabo el programa de inoculación.

El mandatario poblano dijo la Secretaría de Salud estatal trabajará para que se entreguen las vacunas necesarias y se apliquen a los sectores poblacionales que faltan.

“Que quede claro, aquí no hay rezago en el estado que se diga que hay vacunas y no se han aplicado, no, aquí se han aplicado todas las que han llegado, tenemos cámaras de frío, Thermo Kings para ir por vacunas cada vez que nos dicen que vayamos, estamos equipados”, declaró.

Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que el lunes se enviaron camiones Thermo King a la Ciudad de México para traer el biológico, pero no llegaron suficientes dosis, por lo que este martes les notificaron para recoger más.

El funcionario estatal detalló que están a la espera de conocer cuántas dosis son las que se tienen para su aplicación, tanto en Segundas Dosis de biológico en Puebla capital, su zona conurbada, así como en Atlixco, Izúcar de Matamoros y Amozoc.

Con información de Diario Puntual