Sismo en Puebla de 4.2 grados con epicentro en la junta auxiliar Santa María Xonacatepec | Newsweek México

Puebla, Pue. Este miércoles cerca de las 10 de la mañana habitantes del estado de Puebla sintieron un sismo de 4.2 grados Richter: El epicentro sorprendió en esta ocasión pues fue en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el movimiento telúrico se localizó en una latitud de 19.08, una longitud de -98.11 y con una profundidad de 10 kilómetros.

Habitantes de localidades cercanas al epicentro en los estados de Puebla y Tlaxcala pudieron percibir el sismo, sin embargo hasta el momento no se reportan daños o heridos por la eventualidad.

Te puede interesar: OLA COVID. Casi 300 nuevos infectados en 24 horas en Puebla

Incluso al final de la conferencia mañanera de Miguel Barbosa, la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Hill, dijo que el sismo había sido casi imperceptible y que no había causado daños, aunque se hacían los recorridos y supervisión por protocolo de seguridad.

Minutos antes, otro sismo encendió las alertas del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado. Se trató de un temblor con magnitud preliminar de 3.9 grados al sureste de San Marcos Guerrero, el cual se percibió levemente en algunas regiones de Puebla.

La funcionaria dio a conocer, en primer lugar, que el sismo no provocó daños y que el Sistema de Alertamiento Sísmico no fue activado debido a que el movimiento telúrico no llegó a la intensidad mínima, pues para emitir alerta es necesario que los movimientos sean mayores de 5.5 grados.

Lee también: Acusan a edil de Teotlalcingo de usar patrullas para cuidar negocios

Varios edificios del estado fueron evacuados por las autoridades. Tal fue el caso del CIS de Angelópolis, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Finanzas del estado.

Hay que recordar que uno de los sismos más fuertes se dio el pasado 23 de junio del 2020, cuando un temblor con epicentro en Oaxaca puso en alerta a varios estados del país como Valle de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y Chiapas.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual