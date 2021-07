Sin sana distancia feligreses visitan al Señor de las Maravillas en Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. Cerca de las 4 de la mañana llegaron las mañanitas para celebrar al Señor de las Maravillas en el Templo de Santa Mónica, por lo que más de un centenar de fieles católicos acudieron para pedir y agradecer favores, a una de las imágenes más veneradas en Puebla.

Las autoridades eclesiásticas dieron a conocer que, para poder ver a la imagen, habría visitas breves desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y las celebraciones eucarísticas se celebrarían a las 7:00 am, 10:00 am, 11:30 am, 13:00 hrs, 14:30 hrs, 17:00 hrs, 18:00 hrs y 19:00 hrs.

Los feligreses realizaron fila para ingresar al Templo de Santa Mónica, ubicado en la Calle 5 de mayo esquina con la 18 poniente de la ciudad de Puebla, donde se vio a personas repartiendo tamales y atoles de manera gratuita, así como envueltos de mole para regalar a todos los asistentes para pagar el favor a la imagen más representativa en Puebla.

Tal es el caso de Doña Yolanda quien dijo que regala tamales este día debido a que el Señor de las Maravillas le dio salud, por lo que ahora ella quiere apoyar pues dijo “Todos somos hermanos y tenemos que apoyarnos”, además recalcó que ella no quiere dinero sino salud.

Diversos ciudadanos se olvidaron de las medidas sanitarias pues muchos llevaban veladoras, pero no cuidaron su sana distancia y no portaban cubrebocas.

Por lo que, ante la alta respuesta de la gente, el departamento de Vía Pública del municipio de Puebla, realizó una unifila para que los fieles se formarán para poder ingresar con todas las medidas de sanidad, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y sanitizante, toma de temperatura y sana distancia.

Recordemos que el Señor de las Maravillas cuenta con dos celebraciones a lo largo del año, la que se realiza cada tercer viernes de Cuaresma y la del 1 de julio.

La imagen del Señor de las Maravillas fue elaborada en el siglo XVII y representa una de las caídas que sufrió Cristo en su camino hacia la cruz.

Con información de Diario Puntual