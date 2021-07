Por Decreto de AMLO, presos “federales” recluidos en Puebla podrían obtener su libertad | Newsweek México

Puebla, Pue. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días firmará un Decreto para liberar antes del 15 de septiembre a presos de penales federales que en más de 10 años no han recibido sentencia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que en Puebla no hay reclusorios federales, pero si hay delincuentes federales en cárceles estatales y serían alrededor de mil los que obtendrían su libertad.

“En la conferencia de ayer por la mañana del presidente de la República, hizo un anuncio muy esperanzador, muy alentador para que algunas personas que estén privadas de su libertad, o que estén sujetas a un proceso, y privadas de su libertad, puedan obtenerla antes del 15 de septiembre y se refería a delitos federales obviamente, que están sujetos a jueces federales, en reclusorios federales y en Puebla no hay reclusorios federales, hay delincuentes federales en reclusorios estatales, alrededor de mil entonces va ser muy bueno que nos liberen de algunas carguitas”, declaró en conferencia de prensa.

Además, Barbosa Huerta indicó que en Puebla, las personas privadas de su libertad, procesadas por delitos no graves, y que tengan 10 años sin sentencia, también serán liberadas, con previa revisión de su expediente.

“Sobre personas privadas de su libertad, procesadas por delitos no graves, y que tengan ya 10 años sin sentencia, eso en Puebla no debe de existir, porque ningún delincuente o presunto delincuente sujeto a proceso por delito no grave, no está detenido, están sujetos a medidas cautelares“, acotó.

Dijo que este tipo de aprehensiones en Puebla no deben de existir, porque ningún delincuente o presunto delincuente sujeto a proceso por delito no grave, está detenido, pues sólo se encuentra sujeto a medidas cautelares.

Por ello, instruyó a la licenciada Patricia Olarte Córdoba, directora de la defensoría de oficio del gobierno del estado para que revise junto con la dirección de sanciones de la Secretaría de Gobernación y pidan el acceso a los expedientes al Poder Judicial, y la opinión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en el caso de delitos del fuero común se empiecen a realizar preliberación de reos.

“He instruido a la licenciada Patricia Olarte Córdoba, directora de la Defensoría de Oficio del gobierno del estado para que revise junto con la dirección de sanciones de la Secretaría de Gobernación y que pidan el acceso a los expedientes en el Poder Judicial y la opinión en la Fiscalía para que en el caso se delitos del fuero común se tuvieran una condición similar, es decir procesador por delitos no graves y no sentenciados por 10 años y privados de su libertad, obtengan su libertad”, indicó.

