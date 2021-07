Pegasus: el presidente López Obrador descarta denunciar espionaje en su contra | Newsweek México

EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó denunciar el espionaje que vivió él, su familia y colaboradores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Yo he sido víctima de espionaje desde antes de Carlos Salinas, no, desde antes, desde la Policía Federal de Seguridad. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista en 1978 y me espiaban”, dijo López Obrador.

Enfatizó que esa situación ha cambiado, por eso desapareció el CISEN y lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen organizado.

“Lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos, no para espiar a opositores, ni dirigentes políticos, dirigentes de partido, dueños de grandes empresas, a las iglesias”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

También leyó un fragmento de los reportes del espionaje del que él fue blanco en los años 70, dijo que no solo era el espionaje, además, se crearon grupos para reprimir, y refirió que se revisará si existe un contrato vigente con Pegasus y, de ser así, se cancelará. “Estoy seguro que ya no se espía a nadie”, sentenció.

“No voy a hacer ninguna denuncia sobre el espionaje”, adelantó y recordó que “desde que en Tabasco estábamos en la lucha, mi suegra leía el rosario por teléfono y se la pasaban grabando todo eso”.

La doctora Beatriz Gutiérrez, por su lado, pidió a la Fiscalía investigar las denuncias, que según ella solo confirman “antiguas sospechas” de espionaje telefónico, seguimientos, revisión de cuentas bancarias y chips en vehículos, entre otros.

En la lista de las víctimas de espionaje en México figuran los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, Guerrero y defensores de derechos humanos, de acuerdo con las averiguaciones de medios como The Washington Post, The Guardian y Le Monde. N