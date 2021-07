Pegasus: Israel crea comisión parlamentaria para investigar espionaje telefónico | Newsweek México

ISRAEL creó una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones sobre el controvertido programa de vigilancia telefónica Pegasus del Grupo NSO el cual, se señala, “fue utilizado de forma indebida”, informó este jueves el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento.

“La comisión de Defensa nombró una comisión de revisión formada por varios grupos”, precisó el legislador Ram Ben Barak a la radio del Ejército.

“Cuando terminen su revisión, exigiremos ver los resultados y evaluaremos si es necesario hacer correcciones”, añadió el exjefe adjunto de la agencia de espionaje israelí Mossad.

El NSO Group y su malware Pegasus han estado en los titulares al menos desde 2016, cuando investigadores lo acusaron de ayudar a espiar a un disidente en Emiratos Árabes Unidos, informó AFP.

El alcance del uso de Pegasus fue informado por The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros medios de comunicación que colaboraron en una investigación sobre una fuga de datos.

“La filtración concierne a más de 50.000 números de teléfonos inteligentes que se cree que han sido identificados como pertenecientes a personas de interés por los clientes de NSO desde 2016”, dijeron las publicaciones.

En la lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters y Voice of America, dijo The Guardian.

El Post dijo que 15.000 de los números telefónicos estaban en México e incluían los de políticos, líderes sindicales, periodistas y críticos gubernamentales.

“La lista incluye el número de un periodista independiente mexicano que luego fue asesinado en un lavadero de autos. Su teléfono nunca fue hallado y no está claro si fue pirateado.

“Los servicios de seguridad marroquíes utilizaron el software espía para atacar a unos 30 periodistas y ejecutivos de medios franceses”, según la investigación.

NSO afirma que “no es una lista de objetivos o potenciales objetivos de Pegasus”, en tanto, el director ejecutivo de NSO, Shalev Hulio, declaró este jueves a Army Radio que “estaría encantado de que hubiera una investigación, para poder limpiar nuestro nombre”.

También alegó que había un esfuerzo “para desprestigiar a toda la industria cibernética israelí”.

Hulio detalló que la empresa, que exporta sus servicios a 45 países —con el acuerdo del gobierno israelí—, no podía revelar los detalles de sus contratos debido a “cuestiones de confidencialidad”, afirmando que ofrecería total transparencia a cualquier gobierno que los solicitara.

“Si una entidad estatal o un funcionario de cualquier Estado pide información estaré preparado para abrirles todo, para que entren, para que indaguen de arriba a abajo”, dijo. N

Con información de AFP