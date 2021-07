Pegasus: 180 reporteros fueron vigilados; Comité para la Protección de los Periodistas exige erradicar espionaje | Newsweek México

EN RESPUESTA al informe sobre el caso de espionaje a 50,000 números de teléfonos inteligentes que involucra al programa informático Pegasus de la empresa israelí NSO Group, el Comité para la Protección de los Periodistas reafirmó su llamado a la acción inmediata de los gobiernos y empresas de todo el mundo para detener el abuso de tecnología poderosa que se puede utilizar para espiar a la prensa.

Los informes de los reporteros de investigación identificaron al menos 180 periodistas como posibles objetivos del software espía Pegasus, producido por la empresa israelí NSO Group.

“Este informe muestra cómo los gobiernos y las empresas deben actuar ahora para detener el abuso de este software espía que evidentemente se está utilizando para socavar las libertades civiles, no solo contra el terrorismo y el crimen”, dijo Robert Mahoney, director ejecutivo adjunto del CPJ.

“Nadie debería tener un poder ilimitado para espiar a la prensa, y mucho menos los gobiernos conocidos por atacar a los periodistas con abusos físicos y represalias legales”.

El informe, conocido como el Proyecto Pegasus, fue realizado por un consorcio que incluía Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación, y medios de comunicación globales como The Washington Post.

Amnistía Internacional realizó un análisis técnico e informó que el consorcio había identificado a más de 180 periodistas en una lista de 50.000 números de teléfono presuntamente vinculados a clientes de la tecnología del Grupo NSO.

En una declaración enviada por correo electrónico al CPJ, un portavoz de NSO dijo que no había nada que vincule los 50.000 números con NSO Group o Pegasus. En una refutación publicada en línea, la compañía dijo que las acusaciones del consorcio eran “falsas”.

NSO le ha dicho repetidamente al CPJ en el pasado que otorga licencias a Pegasus para combatir el crimen y el terrorismo. La declaración del 19 de julio dijo que sus productos fueron “vendidos a gobiernos extranjeros examinados”.

“NSO Group continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones”, dijo. “Esto incluye el cierre del sistema de un cliente, algo que NSO ha demostrado su capacidad y voluntad de hacer, debido a un mal uso confirmado, lo ha hecho varias veces en el pasado y no dudará en volver a hacerlo si la situación lo amerita”.

Mientras tanto, el CPJ ha emitido recomendaciones a los legisladores y empresas para combatir el abuso de software espía contra los medios de comunicación.

En la lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters y Voice of America, dijo The Guardian. El Post dijo que 15.000 de los números telefónicos estaban en México e incluían los de políticos, líderes sindicales, periodistas y críticos gubernamentales. N