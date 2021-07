Padres dudan en mandar a sus hijos a la escuela en agosto por llegada de 4 variantes de Covid a Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. Padres de familia de Puebla, manifiestan que no mandarán a sus hijos a clases presenciales en agosto próximo, debido al incremento de contagios por Covid- 19 y las cuatro variantes de dicho virus en la entidad, porque las escuelas no saben qué hacer ante estos casos.

Esto después de que el secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García dio a conocer que en Puebla ya existen cuatro variantes del virus Alfa, Gama, Delta, Épsilon las cuales son más resistentes a la inmunidad y más agresivas donde el cubreboca que es de tela resulta ineficiente y donde se uno con mayor protección.

En una encuesta realizada por Lo de Hoy, a diversos padres de familia de escuelas privadas y públicas, donde contaron que ya han tenido reuniones con las escuelas, de manera donde les han pedido firmar una responsiva, donde autorizan que los niños pueden asistir a clases y que la escuela no es la responsable de dichos contagios, pues será un punto seguro, ya que estará sanitizada y tomará todas las medidas de sanitarias para recibirlos.

“A mí lo que no me convence es que no hay respuestas ante las peticiones, pues no se sabe sobre el cambio de infraestructura en la escuela, cubículos individuales, en los lugares que se usarán para que los niños puedan desayunar y luego con las nuevas cepas, la verdad no me da confianza y prefiero que siga con las clases por plataforma”, dijo Maricruz López.

Para Citlalli Gutiérrez, enfatizó que no mandaría a su hijo a clases presenciales, pues hay una gran cantidad de contagios donde se expondría al menor y a su persona, ya que para irlo a dejar necesita tomar transporte público, el cual se ha visto saturado a pesar de que se asegura que hay medidas sanitarias.

“No todos tenemos la economía para gastar en taxi y tenemos que ocupar transporte público y ese es el riesgo que corremos para contagiarnos, en la propia escuela, seguirá en línea, aunque sé que es más trabajo es menos riesgo para la salud”.

En tanto que Beatriz Díaz, quien cuenta con dos hijas, aseguró que no las mandaría al colegio puesto que, desde hace unos días, ya se encuentran las variantes del Covid-19 en el Estado y sobre todo porque ataca a niños y adolescentes.

En su oportunidad Aracely Paz, dijo que, si bien los niños ya necesitan regresar a clases presenciales, pues se tiene que aprender a vivir con el virus, además de que no aprendieron nada por plataforma, pero en este momento no ve viable el regreso, ya que la situación debe de estar controlada para poder enviarlos.

“Si quisiera mandarlo a clases, pero por otra parte es preocupante que se hayan incrementado los contagios, lo cual los hace vulnerables si se mandan a la institución”, finalizó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual