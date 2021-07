Maestros y alumnos de Puebla tendrán su historial médico | Newsweek México

Puebla, Pue. A días de que comience el regreso a clases de manera presencial, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa anunció que su administración realizará cuestionarios a docentes y estudiantes para determinar sus condiciones médicas, a fin de evitar la propagación de Coronavirus u otras enfermedades.

Barbosa Huerta explicó que esta acción forma parte del plan estratégico para un regreso a clases seguro, que consiste en generar condiciones, para que los alumnos y docentes puedan evitar contagiarse de Covid-19.

Indicó que se aplicarán miles de cuestionarios, y en las localidades donde no pueda llegar el documento de manera física, o de manera electrónica, habrá brigadas, que revisarán la condición clínica.

Te puede interesar: Tercera ola Covid golpea con fuerza en Puebla; 296 nuevos infectados en 24 horas

“Se trata la aplicación de miles de cuestionario, cientos de miles de cuestionarios y donde no se pueda ver, donde no pueda llegar el cuestionario de manera física, o de manera electrónica, va haber brigadas, y ese cuestionario de salud test de salud, tiene que ver, no solamente con el Covid-19, sino con muchas otras enfermedades o más bien condiciones físicas de los alumnos para prevenir enfermedades“, declaró en conferencia de prensa.

Dijo que esta acción es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública del Estado, sin embargo será Salud quien realice estos cuestionarios.

“Eso ya está en marcha de manera masiva y son medidas que estamos asumiendo nosotros en el Estado para poder generar condiciones de prevención, de padecimientos de nuestros niños en nuestros jóvenes, ese es el programa, y se está haciendo obviamente en coordinación de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pero quién lo lleva es la Secretaría de Salud”, indicó.

Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que ya tuvo un primer encuentro con el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, para definir los primeros lineamientos.

“Nos hemos reunido con la Secretaría de Educación Pública así como con expertos pediatras para iniciar la detección de la vulnerabilidad de nuestros alumnos que van a regresar a clases y darles el seguimiento médicos para garantizar la salud, no de ahora, sino también a futuro”, refirió.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual