EU: director financiero de la organización Trump se entrega a las autoridades de Nueva York | Newsweek México

EL DIRECTOR financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, compareció este jueves ante las autoridades de Nueva York, que planean acusarlo por delitos fiscales, informaron los medios estadounidenses.

“El gerente financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se entregó a las autoridades ante la expectativa de que se presentarán cargos en contra suya y de la empresa del expresidente Donald Trump”, informó la agencia AP.

Dicha acusación contra Weisselberg es parte de una investigación que ha durado casi tres años y está a cargo del fiscal del distrito de Manhattan sobre los negocios de la Organización Trump.

Por ahora, Donald Trump no es parte de los inculpados, ni ningún miembro de su familia, sin embargo, “las acusaciones pueden asestar un duro golpe al expresidente, que ha sugerido que podría volver a presentarse a la Casa Blanca en 2024”, señala AFP.

Weisselberg, de 73 años, considerado el “guardián de los secretos” de la Organización Trump, podría ser acusado de evasión de impuestos sobre beneficios adicionales, según fuentes citadas por los diarios The New York Times y The Wall Street Journal. Sin embargo, la oficina del fiscal del distrito no confirmó dicha información.

De acuerdo con AFP, los fiscales de Nueva York, han intentado que Weisselberg coopere con sus amplias investigaciones sobre las finanzas de la Organización Trump.

“Una acusación formal aumentaría la presión sobre él para que ponga de su parte”. En estos momentos, los fiscales neoyorquinos están investigando si la empresa “sobrevaloraba o infravaloraba regularmente sus activos, en particular varias propiedades en el estado de Nueva York, para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos”.

El exabogado personal de Trump Michael Cohen aseguró que “lo hicieron, lo que podría constituir una posible evasión de impuestos o un fraude al seguro”.

Las investigaciones también se centran en ocho años de declaraciones de impuestos de Trump, obtenidas por los fiscales en febrero tras una larga batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte, informó AFP.