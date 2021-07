Cuba sigue proceso por 'delitos menores' contra 59 manifestantes del 11 de julio | Newsweek México

LAS AUTORIDADES cubanas han enjuiciado a 59 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, informó este sábado el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.

“Hasta ayer (viernes) habían llegado a los tribunales municipales del país (primera instancia) 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos” durante “estos disturbios”, dijo el funcionario judicial.

Al grito de “tenemos hambre”, “abajo la dictadura” y “libertad”, miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, dejando un muerto y decenas de heridos.

Ferro precisó en conferencia de prensa, junto con la Fiscal General de la República, Yamila Peña, que de los 59 procesados por “delitos menores” como desacato, desorden público o lesiones no graves, uno ya quedó absuelto, mientras que el resto todavía “no tiene una sentencia firme”, por lo que pueden presentar recursos de apelación.

“En realidad no han llegado muchos casos a los tribunales”, añadió y negó que esperaran “una avalancha de casos judiciales” derivados de esos incidentes.

Cuestionado sobre el número de detenidos durante las revueltas, Ferro respondió: “Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros (…), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible”.

De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas. Los listados preliminares de otros organismos internacionales, como Human Rights Watch, hacían referencia a 500 personas, sin que pudieran precisar cuántos habían sido liberados.

Ferro admitió que los cubanos están siendo juzgados en procesos “más expeditos, más ágiles, pero no exentos (…) del debido proceso, incluyendo por supuesto el derecho a la defensa”. “No son procesos sumarísimos”, sino “abreviados”, apuntó. N