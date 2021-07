Crisis Covid obliga a tenderos a fiar; bajas ventas ahogan a pequeños comerciantes de Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. Pequeños comercios son afectados en sus ventas debido a que diversos productos como pan, tortilla, huevo, jitomate, chile, limón, cebolla, pollo y carne de res, han incrementado sus precios cada semana, por ello hay un menor consumo.

En un recorrido realizado por Lo de Hoy, comerciantes aseguran que sus ventas se encuentran en un momento difícil, pues a veces venden bien y otras no sacan para poder invertir para su negocio.

Sandra Gutiérrez, propietaria de una recaudería en la zona Norte de Puebla, mencionó, que vende de todo, ya que como están las cosas, prefiere tener un poco de todo, pero confía que sus ventas parecen una montaña rusa, porque a veces vende mucho y otras apenas vende 500 pesos.

“La gente viene a mi negocio porque ve que tengo de todo y no doy caro, creo que soy justa, pero a pesar de eso, de verdad a veces no vendo, muchas veces vendo más de mil pesos y otras apenas llego a los 500 pesos y ya cierro bien tarde, incluso apenas tuve problemas para pagar la renta de mi local, lo más pesado ahorita para vender es el pollo, la carne de res y el huevo, es lo que más ha cambiado de precio a la semana”, declaró.

Mencionó que antes de que iniciara la pandemia creció su negocio, incluso lo agrandó, por lo que se arriesgó a invertirle en todo tipo de productos para hacerlo parecer un minisúper, pero desde hace año y medio la situación ha cambiado porque aunque sí vende muchas veces no obtiene ganancias.

“La gente aún no cuenta con tanto dinero, pues muchos aún no tienen trabajo o les pagan la mitad de su sueldo, lo digo, porque me piden fiarles y así le hacemos, porque yo también necesito sobrevivir y ellos comer. Muchos vienen y me pregunta ¿cómo va la pandemia?, yo les digo que le echemos ganas, sin embargo con estos chamacos que se fueron a Cancún, a ver si no nos afectan, porque ya íbamos mejor con los contagios, pero ahora ya ni se sabe”, acotó.

Cabe mencionar que esta semana, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), declaró que las familias registran una caída de ingresos que se refleja en un menor consumo de cárnicos, embutidos, frutas y productos de altos precios, concentrando sus compras en arroz, huevo y frijol, mucho de lo cual compran fiado.

Para concluir, los comerciantes pequeños han visto una disminución en el promedio del ticket mensual de entre 15% a 25% en lo que va del año, lo que tiene que ver con que muchos de los consumidores tuvieron una baja en sus ingresos o no tienen trabajo.

