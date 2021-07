Barbosa reprochó silencio académico durante años de desfalcos a Fundación Jenkins | Newsweek México

Puebla, Pue. Después de que el personal docente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) publicó un manifiesto para exigir la liberación del campus, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta pidió no ser cómplices de Luis Ernesto Derbez y criticó que en su momento no se pronunciaran por el desfalco de la institución, así como de la Fundación Mary Street Jenkins.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que desde el 2013 ya se sabía de los desfalcos que se estaban registrado en la Universidad, así como la Fundación, por ello lamentó que en aquel entonces los docentes no hayan publicado ningún desplegado.

Aunque Barbosa Huerta aseguró que no ha leído el desplegado, reprochó el comportamiento de los docentes cuando en la UDLAP existió la moral del silencio.

“No voy a dar opinión porque ni lo he leído, que lo resuelvan ellos, les pido también a ellos que revisen si lo que hubo en la Fundación Mary Street Jenkins era legal o no, si hoy los fondos que están en Panamá o Bermudas son legales o no. Señores académicos, no sean cómplices de Luis Ernesto Derbez, de verdad, pero no voy a opinar porque no conozco el desplegado, yo lo que deseo es una salida negociada y legal, porque para el gobierno este tema es de legalidad ¿o va a ser otro de los temas que todos sabían, pero nadie opinó nada?”, comentó.

Cabe mencionar que fue el 26 de julio cuando los docentes pidieron la liberación del campus que fue tomado con apoyo de la fuerza pública el pasado 29 de junio.

En el desplegado se lee que su principal preocupación es que se garanticen las condiciones adecuadas para la actividad académica y la generación de conocimiento.

“Exigimos la liberación del campus y un deslinde de intereses políticos. Exigimos asimismo respeto a nuestra dignidad intelectual y moral: somos las y los formadores de generaciones ya egresadas y de muchas más por venir”, fue parte de su texto.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual