Barbosa llamó a poblanos a no viajar para evitar contagios Covid | Newsweek México

Puebla, Pue. Ante el incremento de movilidad en el estado, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta pidió a los poblanos respetar el confinamiento, para evitar contagios de Coronavirus.

Señaló que la ciudadanía debe tener mayor responsabilidad y evitar viajar a lugar donde se registró un gran número de casos Covid-19.

“Llamo a los poblanos de todas las edades a mantenerse en un nivel de resguardo y de cuidado para evitar mayores contagios. Desafortunadamente no hemos encontrado una respuesta disciplinada de estos hechos. Llamo a los poblanos a no viajar a los lugares en donde hay contagios y llamo a los padres de los jóvenes a que no autoricen los viajes de sus hijos a lugares en donde hay contagios”, declaró.

Solicitó a los jóvenes no acudir a las playas en donde hay un alto número de infecciones, ya que esto podría derivar en registrase nuevas cepas.

“Puede haber cepas de contagios muy peligrosas en otros lugares y vienen a nuestro estado en esta condición. Los llamo a eso, los llamo a la responsabilidad. Una presencia de un tercer nivel de aumento de contagios es muy riesgosa, no estamos en la normalidad estudiantes, mayores de edad. Padres de familia cuiden a sus hijos, niños o jóvenes, y no viajen a lugares de contagio”, expresó.

Con información de Diario Puntual