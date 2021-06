Venta de lajas antiguas de 300, 250 y 200 pesos cada una en el centro de Puebla | Newsweek México

Sobre la calle 16 oriente número 15, existe una fachada color azul con una puerta negra metálica, la cual alberga una vecindad, donde viven varias familias que no tienen conocimiento que la dirección ha sido buscada por diversas personas para saciar el morbo de saber si las lajas antiguas que se ofertan, pertenecen al zócalo de Puebla.

Recordemos que Lo de Hoy dio cuenta este jueves, que desde hace una semana vía Marketplace de la plataforma Facebook se ofertan “lajas antiguas”, a un precio de 250 pesos cada una y que se presume que éstas son las del zócalo, pues desde marzo pasado iniciaron las obras de remodelación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la empresa Galbher SA de CV, quien es la encargada de la ejecución y quien retiró la laja histórica sin los permisos de impacto ambiental del Gobierno del Estado.

En una investigación realizada por este informativo, da cuenta de que la dirección otorgada por el vendedor Alejandro N; está ubicada está frente al Cine Pardavé.

Una vez que se ubicó el lugar se tocó la puerta y después de 5 minutos de espera apareció Don Alejandro, un hombre de complexión gruesa, como de 48 años, moreno, estatura mediana vestido con un pantalón negro y una playera del fútbol del equipo del Barza.

Don Alejandro: Sí, dígame…

Reportera: ¡Hola! hace rato hablamos con usted para saber si nos podía enseñar las lajas antiguas, nos interesa…

Don Alejandro: Ahhh sí claro, pasa…

Reportera: Ok… gracias…

Entramos y caminamos un pasillo no tan largo, donde se pudo observar que la casa era de las antiguas y que era una vecindad donde al menos habitaban unas tres familias en el primer patio, además de que el suelo estaba compuesto por lajas…

Reportera: Son de éstas ¿verdad?

Don Alejandro: Sí, así es… mira son éstas… allá tengo un poco más…

Vimos tres montones de lajas antiguas, desde unas grandes y chicas sin maltratar…

Reportera: ¿Todas tienen ese costo de 250?

Don Alejandro: No, esas grandes las estamos dando a 300, las medianas 250 y las chicas en 200 y ya si compras todo el lote…

Reportera: ¿Cuánto vale todo el lote?

Don Alejandro: Este… 5 mil pesos todo el lote… y esas te las damos al comprarlo… (son orillas de lajas)

Reportera: ¿Y cuántas contiene el lote?

Don Alejandro: Son como 30…

Reportera: Ahhh, es que yo tengo un patio así… y quiero saber ¿cuántas necesito?

Acompañante: ¿Me puede dar un celular para preguntarle al albañil y confirmarle cuántas necesito?

Don Alejandro: Sí anótalo, 22 25 68 83 52

Acompañante: Son de cantera… no son de…

Don Alejandro: Sí, incluso no sé si tú me preguntabas de la antigüedad,

Acompañante: ¡No!

Don Alejandro: Ahhh, es que varios me preguntaron, yo creo que, como 80 años… y nos preguntaban si estaban pulidas…

Don Alejandro: No, pues yo creo que nosotros que las vamos pisando las vamos puliendo…

Don Alejandro: No sé si esté bien dicho, pero son originales…

Don Alejandro: Sí, chéquenlo y ya me avisan…

Reportera: Sí, es que tengo un patio similar y hemos probado de todo, por eso cuando las vimos nos interesamos para comprarlas…

Reportera: ¿Oiga y estas lajas que vende son las que han quitado de este lugar?

Don Alejandro: Sí, de aquí y de otro lugar…

Ya en un momento de relajamiento, Don Alejandro contó que incluso ya habían vendido una gran cantidad de lajas a una persona de la zona de Los Sapos, pero al parecer se benefició de eso, porque se las compró por metro cuadrado y cuando Don Alejandro se dio cuenta el comprador había sido muy hábil, tanto que estaba interesado en comprarle más, pero en ese momento ya no contaban con lajas para comercializar.

Es importante señalar que las lajas ofertadas son similares a las del zócalo de Puebla, las cuales son consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el nombramiento realizado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Además de que son una característica de la Ciudad de Puebla y los monumentos que la rodean y la enriquecen.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa ha señalado al respecto que pedirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), interfiera y rinda un informe público sobre el zócalo, así como a la comisión intersecretarial que formó el gobierno del estado para que dé seguimiento a las lajas retiradas.

“Le voy a pedir a la comisión intersecretarial que formó el gobierno del estado que pregunte institucionalmente, porque no vamos a permitir que las lajas, esas de 300 años del Zócalo, que ahora sean sustituidas por algún elemento parecido y que las originales ya obren en los pasillos o patios privados de jardines privados, pues no, no, el saqueo a la vista de todos es algo que incomoda, le pido al INAH que se meta y que nos rinda un informe público de eso sobre todo del zócalo”.

Finalmente, organizaciones se han sumado a la petición de supervisión de la plaza de armas, pues Opción Ciudadana en Puebla, ingresó un escrito a la oficina de representación de la UNESCO en México, para pedir que se supervise e investigue, incluso se castigue si el Ayuntamiento de Puebla, si se realizó el trabajo de resguardar la riqueza cultural de la capital poblana.

Dicho escrito justifica en su petición, el orden jurídico interno de país en su artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas.

“Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a tres años y multa hasta por el valor de daño causado“.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual