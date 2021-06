Trabajadores de Allgaier de Puebla denuncian abusos y despidos injustificados | Newsweek México

Puebla, Pue. Trabajadores de la empresa al Allgaier de Puebla, ubicada en el parque industrial de Chachapa, realizan paro de labores y exigen que paren los abusos y despidos injustificados de los que han sido víctimas de acoso laboral y sexual por parte de los directivos de la empresa, piden la intervención de la Secretaría del Trabajo.

Los quejosos exigen el pago de sus utilidades, además que no le sigan quitando prestaciones de su contrato colectivo de trabajo.

Los trabajadores acusan constantes violaciones a la Norma 035 de la STPS, acoso laboral, acoso sexual de un empleado identificado como Nacho y además de la gerente de recursos humanos Marisol Monsalvo.

Alfredo Hernández López contó que demandaban un cambio de sindicato, sin embargo, la empresa no les permite hacerlo, por lo que hicieron el llamado a la autoridad, para que pueda intervenir y logren hacerlo.

“Ayer corrieron a unos compañeros fueron empujados de las oficinas, pago de utilidades tiene años que no nos dan, alegan que no hay dinero, entonces cómo hay dinero para liquidar gente, yo creo que eso se hubiera ocupado para reparto de utilidades y entonces nos hubiera ayudado un poquito a nuestra economía”, acotó.

Por su parte Alejandra Montiel, acusó que dentro de la empresa existe acoso sexual de parte del supervisor Francisco Papaloxi, ya que las intimida en las líneas de trabajo y no respeta los estándares de producción, pues explota a los trabajadores.

“El gerente no, nos escucha y siempre somos intimidados, si nosotros decimos algo, lo toman como chisme ya por eso la gente no sube a decir sus demandas, pues siempre andamos con miedo, pero por eso hoy alzamos la voz”, dijo.

Además, mencionaron que no respetan los acuerdos de días ganados por trabajar el 1 de mayo, ya que cuando piden días de permiso, no se los otorgan, pues cuando directivos les piden trabajar en días no laborables los apoyan, a diferencia de ellos que no cumplen con su palabra.

Cabe mencionar que la empresa Allgaier se dedica a la fabricación de piezas estructurales para la industria automotriz.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual