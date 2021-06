Cuál es la obligación de los diputados que México está eligiendo hoy | Newsweek México

EL CONGRESO de México se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales), y este 6 de junio se renueva en su totalidad.

De acuerdo con el artículo 8 del reglamento de la Cámara de Diputados, las obligaciones van desde rendir protesta y tomar posesión del cargo, así como asistir puntualmente a las convocatorias a las sesiones y reuniones.

Los diputados también deben mantener un vínculo permanente con sus representados, así como acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités.

Se llama a los legisladores a dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados así como abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan.

La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elige un suplente.

Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos; tener 21 años cumplidos el día de la elección; ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de los comicios, y no estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando en la policía, cuando menos 90 días antes de la elección.

Además, es necesario no ser secretario o subsecretario de Estado ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos de que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección, en el caso de los primeros, y dos años, en el caso de los ministros; los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo; los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección; no ser ministro de algún culto religioso, y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 de la Constitución.

Los diputados representan directamente a la población de cada uno de los diferentes distritos electorales en que se divide el país y tienen la facultad de iniciar leyes y en su cuerpo colegiado votarlas para aprobarlas.

Este 6 de junio se llevan a cabo las elecciones más grandes de la historia, ya que se elegirán 19,915 cargos locales, esto incluye la renovación de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Los ciudadanos votarán para renovar 30 congresos locales, es decir, prácticamente en todas las entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo. Esto significa que se elegirán 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 de representación proporcional.

A esto se suma la elección de 15 gubernaturas, las cuales son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También se votará para renovar 1, 923 ayuntamientos, compuestos por 1,923 presidencias municipales, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías y 204 concejalías.

Asimismo, los mexicanos podrán elegir 431 cargos auxiliares: 22 presidencias, 22 sindicaturas y 88 regidurías, todas de juntas municipales; además de 299 presidencias de comunidad. N