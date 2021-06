La base de la Estrella de Puebla está vencida, es un peligro: Barbosa | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que las piezas que desaparecieron de la Estrella de Puebla fueron localizadas en un taller de Izúcar Matamoros, y por este hecho ya hay detenidos, quienes eran los mismos trabajadores.

“Aún cuando está en condiciones, se sustituyeron piezas, bueno, se pusieron otras piezas porque habían desaparecido y, por cierto, en Izúcar de Matamoros se encontró un taller en donde estaban esas piezas y ya hay detenidos”, declaró en conferencia de prensa.

Barbosa Huerta señaló que, a pesar de que ya están permitido el funcionamiento de la Estrella de Puebla, esta atracción no dará servicio hasta que tengan un dictamen de seguridad.

“Nosotros necesitamos un dictamen de una empresa y si es necesario la misma que la instaló y no va a funcionar hasta que tengamos la certeza de la seguridad, porque no voy a autorizar que se ponga en riesgo a ningún poblano cuando la plataforma que es de madera está vencida, tenemos que decidir sobre eso”, acotó.

Cabe recordar que en el último Decreto, el gobierno estatal ya permitió el funcionamiento de la Estrella de Puebla al igual que los juegos mecánicos.

La Estrella de Puebla es una atracción turística ubicada en la ciudad de Puebla, fue inaugurada el 22 de julio de 2013 por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Se encuentra ubicada en Osa Mayor 2520, Reserva Territorial Atlixcáyotl en el llamado Parque Lineal. Tiene una altura de 80 metros, la duración de la vista es de 20 minutos.

