Hasta 12 reportes de personas desaparecidas al día recibe la Fiscalía de Aguascalientes | Newsweek México

En las semanas recientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado un aumento en los reportes de personas desaparecidas y extraviadas en Aguascalientes, principalmente menores de edad.

De acuerdo al fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, se han registrado días en los que se han cuantificado hasta 12 reportes y denuncias de personas desaparecidas, de las que se han desprendido alertas ámber y boletines de búsqueda para su difusión a través de redes sociales.

“En mi perspectiva, hay una descomposición al interior de las familias, la coincidencia es que la mayoría son adolescentes, ha habido días en los que recibimos hasta 12 denuncias de personas desaparecidas, también se están incluyendo algunos adultos varones”.

Aunque la mayoría de las personas desaparecidas se han localizado con vida y en buenas condiciones de salud a las pocas horas, o días, de ausentarse, también se tienen alrededor de 20 personas que no han sido ubicadas en lo que va del año, y de las que se teme que puedan ser víctimas de alguna actividad delictiva.

“En lo que va del año traemos alrededor de entre 15 y 20 personas que no hemos localizado, que vienen desde enero a junio de este año, pero vamos a seguir trabajando porque lo que hemos visto es que salen del estado. Tenemos adultos hombres, tenemos el caso de una señora que no encontramos y unos 10 adolescentes sin ubicar, entre hombres y mujeres”.

Lo anterior ha significado una carga de trabajo para los agentes ministeriales de la fiscalía especializada en localización de personas, por lo que en ocasiones el personal ha resultado insuficiente para atender la demanda.

““Tenemos un grupo exclusivo de agentes investigadores para la búsqueda, desgraciadamente a veces tenemos a cuatro elementos y se enfocan a localizar en hospitales y otros puntos, cuando ya tenemos más denuncias encima, quizá se concentren sus actividades en la búsqueda de una persona cuando ya recibimos otras 10 denuncias, entonces tenemos que duplicar el trabajo, no acabamos en ocho horas, a veces se trabajan 16 o 18 horas al día”, comentó.

En el caso de las desapariciones de adolescentes, Figueroa Ortega señaló que las principales causas han sido problemas familiares, discusiones entre padres e hijos, o abandono del núcleo familiar para cambiar de residencia con la pareja sentimental o con amigos, descartando que haya casos en donde los grupos delictivos los estén ‘enganchando’ para llevar a cabo actividades delictivas.

“En el caso de las personas que hemos venido encontrando hay situaciones en las que se fueron a vivir con el novio y no dan aviso a la familia o son adolescentes que los padres les llamaron la atención, que los regañaron y ellos decidieron irse a vivir con amigos a otros domicilios y no dan aviso, apagan sus celulares o en otras ocasiones no lo llevan consigo y ello complica la búsqueda”, agregó.

En otras ocasiones, incluso, las personas desaparecidas han abandonado el estado para irse a vivir de forma temporal o definitiva a otros estados del país, lo que ha dificultado su localización.

“Tenemos reportes de que los ven en la Central Camionera o pidiendo rait, pero ya es información que nos dan después de que ya no localizamos a las personas. Esperamos que las cosas al interior de las familias mejoren, que no haya tanto roce entre padres y adolescentes para que las jovencitas no tomen la decisión de estarse escapando sin dar aviso a sus familias”.

No obstante, mencionó que existe coordinación con las fiscalías y procuradurías de otras entidades, así como con las comisiones estatales de búsqueda para compartir información que permita dar con el paradero de las personas reportadas como desaparecidas en Aguascalientes.