Familia que perdió su casa por socavón, se instala en casa rentada por el ayuntamiento | Newsweek México

Puebla, Pue. La titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral informó que se registró un nuevo desprendimiento en el socavón de Juan C. Bonilla, con ello hubo un incremento en la distancia del eje menor de 3 metros, actualmente el tamaño es de 97 metros en el eje mayor y en el menor es 83 metros.

La funcionaria estatal explicó que la profundidad se mantiene en 15 metros, sin embargo se mantiene en observación para conocer la posible repercusión por lluvias.

Agregó que los primeros resultados de los estudios técnicos del socavón estarán disponibles en 25 días.

“Está trabajando la Secretaría Medio Ambiente con el instituto politécnico, ayer estuvieron haciendo trabajos de campo, cerca de 10 expertos, haciendo muestras de agua de tierra, justamente para poder evaluar qué está sucediendo”, dijo.

Renta casa para familia afectada

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que próximamente visitará el municipio de Juan C. Bonilla para hablar directamente con la familia que perdió su vivienda.

Señaló que el ayuntamiento de Juan C. Bonilla rentó una casa para la familia afectada.

“El ayuntamiento les rentó una casa y pronto estaré por allá para hablar con la familia directamente para resolver el asunto”, expresó.

Extorsión a familia

La familia cuya casa ha sido afectada por el socavón no solamente está sufriendo por la pérdida de su hogar, sino que aunado a esto fueron estafados.

Todo comenzó el pasado miércoles 2 de junio, cuando Magdalena fue contactada por una mujer que se identificó como representante de la Secretaría de Gobernación de Monterrey.

“Me dijeron que era de Monterrey, Nuevo León y la persona con la que tenía yo el gusto era Marisol Hernández, que me iba a depositar 35 mil pesos, por lo que estamos viviendo. Me pidió la credencial de elector, comprobante de domicilio y la factura del celular”, narró Heriberto.

Al no tener este último comprobante, la mujer le dijo a Heriberto que tendría que hacer un depósito de mil 900 pesos para tener acceso a la donación. Más tarde, le dijo que tendría que hacer otro depósito, pero ahora de 2 mil pesos.

Te puede interesar: El socavón de Juan C. Bonilla ya tiene Comisión para su estudio

La pareja entonces se transportó al banco con la esperanza de tener un poco de ayuda, pero al llegar y abrir su estado de cuenta llegaron a la realización de que no les habían donado absolutamente nada.

“Llegamos al Banco Azteca y pues está limpio mi estado de cuenta, no tiene nada. […] De repente me llegó este llamado, pues digo: ‘no, ya es una ayuda’. Pero no, nos estafaron y eso no se vale. A mi me duele mucho porque al ver mi patrimonio, se está cayendo”, dijo Magdalena entre lágrimas.

La mujer también pidió que se rastreara a la persona que les robó su dinero, pues se encuentran en una situación muy difícil.

Con información de Diario Puntual