Dónde puedo consultar los resultados de las elecciones | Newsweek México

EL PROGRAMA de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a las eleciones de este domingo 6 de junio dará inicio a las 8 de la noche en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

El PREP es el mecanismo de información de los resultados electorales preliminares, no definitivos, donde se capturan, digitalizan, publican y cotejan los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo.

El objetivo de este ejercicio preliminar es “informar oportunamente los resultados bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad”, señala en INE.

La duración de este proceso es de máximo 24 horas. Puede concluir antes, siempre y cuando se logre el 100 por ciento del registro de las actas esperadas o se agoten los recursos de su recuperación.

El PREP no sustituye los cómputos, no es una encuesta de salida y tampoco publica resultados definitivos, solo preliminares, por lo tanto, no tiene efectos jurídicos.

Los resultados oficiales de la elección surgen al realizarse los cómputos distritales que, de acuerdo con el calendario electoral, se inician el 9 de junio y finalizan el domingo 13 de junio.

El miércoles siguiente a la elección, a partir de las 8:00 horas, los consejos distritales se reúnen en una sesión de revisión del contenido en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en cada distrito electoral.

Es ahí cuando se abren todos los paquetes electorales, tras la conclusión del cómputo, las presidencias de los consejos distritales expiden constancias de mayoría y de validez a quienes hayan obtenido el triunfo electoral.

Este 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia, ya que se elegieron 19,915 cargos locales, esto incluye la renovación de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Los ciudadanos votaron para renovar 30 congresos locales, es decir, prácticamente en todas las entidades con excepción de Coahuila y Quintana Roo. Esto significa que se eligieron 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 de representación proporcional.

A esto se suma la elección de 15 gubernaturas, las cuales son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También se votó para renovar 1, 923 ayuntamientos, compuestos por 1,923 presidencias municipales, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías y 204 concejalías.

Asimismo, los mexicanos eligieron 431 cargos auxiliares: 22 presidencias, 22 sindicaturas y 88 regidurías, todas de juntas municipales; además de 299 presidencias de comunidad. N