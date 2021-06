“El Pirulí” no es el asesino de universitarios ni del chofer en Huejotzingo | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta aclaró que el reo que se fugó del Cereso de San Miguel, Felipe Hernández alias “El Pirulí” no es el responsable del homicidio en Huejotzingo de los tres estudiantes de Medicina de la BUAP y Upaep, así como del conductor del Uber que los trasladaba, el pasado 23 de febrero de 2020.

El titular del Poder Ejecutivo argumentó que los ejecutores de los estudiantes y el conductor fueron Lizeth Ramírez, Jesús Juárez y Ángel Juárez, a quienes calificó como los únicos homicidas.

“Quiero dejar un punto muy bien aclarado, relacionado con la fuga del PPL Felipe N, se ha difundido que Felipe fue parte de los homicidas que ejecutaron a los tres estudiantes de Medicina y al conductor del Uber allá en Huejotzingo, pero no es así, no sé quién lo dijo”, comentó.

Enfatizó que “El Pirulí” fue detenido el 24 de noviembre de 2020 y encabezaba una banda que operaba en la misma zona de Santa Ana Xalmilmilulco.

En este mismo sentido, lamentó que el rector de la Upaep, Emilio Baños Ardavín, haya calificado la fuga como vergonzosa y frustrante, ya que “El Pirulí” no es el que ejecutó el crimen.

“Ya el rector de la universidad privada se escandalizó y dijo cosas sin verificar (…) pero no es así, hoy le he pedido a la FGE que envíe un boletín de todo esto (…) es sancionable y reprochable la fuga de cualquiera, pero este PPL no está vinculado en esa ejecución”, concluyó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual