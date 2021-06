Denuncia PES compra de votos | Newsweek México

El Partido Encuentro Solidario (PES), denunció la compra de votos en la ciudad de Tijuana por parte de Morena.

En rueda de prensa, el coordinador jurídico de la campaña de Jorge Hank Rhon, Andrés Garza, compartió un audio donde se escucha la compra de votos a favor de Morena y se les pagaba 500 pesos a las personas.

El audio fue enviado a través de una denuncia ciudadana y se grabó en la colonia Rancho las Flores. También tienen registro de este hecho en Colonia Cumbres y los Laureles.

Igualmente denunciaron un retraso en la apertura de casillas en Tijuana, aún no han abierto por no contar con funcionarios o no han recibido los paquetes electorales. Comentaron que a las 9:15 de la mañana había alrededor de 50 casillas sin ser abiertas en la ciudad.

Esto se registró en diferentes colonias como los Laureles, la Cacho, la Gloria, y Lázaro Cárdenas.

También denunciaron la intimidación a funcionarios para que no emitan su voto.

Benjamin Gómez presidente estatal del PES comentó que el partido ha realizado más de 30 denuncias ante autoridades electorales, de las cuales aún no tienen resolución.

Hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía o irregularidad que presencien, y a las autoridades para que mantengan el orden durante la jornada electoral.

Explicaron que el candidato a la gubernatura del PES, Jorge Hank Rhon, no acudió a la rueda de prensa porque su asistencia se podía interpretar como una falta a la veda electoral.

En la conferencia también estuvo presente Marco Morelos Representante del PES ante el Instituto Electoral del Estado de Baja California (IEE).