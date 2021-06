Bonafont pudo haber provocado el socavón en Juan C. Bonilla | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta advirtió que si se comprueba que Bonafont fue la responsable del socavón, todas las empresas que extraen agua en el estado serán clausuradas.

En su visita a Juan C. Bonilla en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, Barbosa Huerta destacó que la cancelación de empresas que han extraído agua se hará al comprobar que son responsables de afectaciones, pero no por movimientos políticos.

“Si hay una razón para suponer que indique, que provoque la duda de que la extracción de agua por la empresa Bonafont o por otras, está causando esto, las vamos a cancelar, así clarito, pero no podemos hacerlo sólo por gritos o movimientos políticos, eso es no ser responsable y no ser gobierno”, declaró.

Fuera explotadores de mantos acuíferos

Durante la visita del gobernador a esta zona un grupo de activistas se hizo presente para lanzar consignas para que rescataran a los dos perros que habían caído en el socavón y también mostrar su inconformidad con la empresa Bonafont a la que culparon de originar el socavón con la explotación indiscriminada de los mantos acuíferos.

En su manifestación los activistas pidieron la salida de las empresas embotelladoras de agua que extraen el agua en la zona y que sólo provocan este tipo de daños a los campesinos, que como en esta ocasión son los más afectados.

No se expropiarán terrenos

Cuestionado sobre si se expropiará el terreno donde se formó el socavón, el titular del Poder Ejecutivo descartó está oposición.

“Nosotros nos hacemos responsables de responder sobre quienes hayan sido afectados, aunque sea un asunto de causa mayor”, dijo.

Por parte Pedro Francisco Ramírez comentó que no se puede confirmar si la empresa fue la responsable de este fenómeno.

“No podemos decir categóricamente, ni que sí, ni que no. No sabemos. Es una investigación que no tiene esa conformación. Yo no puedo confirmar.

Agregó que el jagüey no se encuentra en el punto del socavón, pues la ubicación de éste es a 200 metros.

