11 detenidos en Tepexi por la muerte de egresado de la BUAP | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló fue por abuso policial la muerte del egresado de la BUAP en Xoxtla, Juan Carlos Portillo Pérez.

Aseguró que por este caso ya hay 11 policías detenidos sujetos a proceso en el penal de Tepexi de Rodríguez, además por omisiones se suma a los detenidos la jueza calificadora que llevó el caso.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que se hará justicia y los involucrados no están en condiciones de investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE), pues se encuentran sujetos a un juez de control.

“Se va a hacer justicia a plenitud, ya hay 11 policías detenidos y sujetos a proceso, no están en condición de investigación en la Fiscalía, no, ya están sujetos a un juez de control, incluye a la juez de control de ese lugar y va a llegar más arriba”, comentó.

Agregó que el caso “va más arriba” por lo que podría haber funcionarios municipales que estarían involucrados en la muerte de egresado de la BUAP.

Comentó que no ha tenido contacto con la familia de Portillo Pérez, aunque resaltó que en caso de que lo busquen serán recibidos.

Es importante mencionar que tras la investigación que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) la comandancia de la policía municipal en Xoxtla fue clausurada y asegurada mientras concluyen todos los peritajes e indagatorias.

Catedrática de ARPA se reunió con Fiscalía

La catedrática de la escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Elena Méndez, señaló que como portavoz de la familia acudió a la reunión informativa con representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación, aclaró que la familia está enterada de las acciones que se realizan, para esclarecer el asesinato de Juan Carlos Portillo.

Dijo que la reunión que sostuvo fue de carácter informativo, es para saber el avance de las investigaciones, sin embargo no hay información precisa y no puede ser oficial, por lo que el momento no haría ningún tipo de declaración debido a que puede entorpecer los avances que giran alrededor del caso.

Aseguró que por el momento estará al tanto de las acciones concretas que la autoridad solicite, dijo desconocer si habrá una segunda reunión, pues dependerá de los tiempos de la Fiscalía y la familia.

Anunció que serán los amigos de Juan Carlos, quienes sean los portavoces de la situación.

Expresó que lamenta lo sucedido a Juan Carlos Portillo, pues fue alguien muy importante para ella.

Por su parte, la FGE mediante un comunicado informó que existen avances en la investigación para esclarecer los hechos en los que Carlos perdió la vida, en el municipio de San Miguel Xoxtla, ya que se cumplieron 11 órdenes de aprehensión contra la Jueza Calificadora, el director de Seguridad Pública y 9 personas que se ostentaban como policías municipales.

