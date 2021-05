Vacunación de maestros poblanos en pausa | Newsweek México

Puebla, Pue. A pesar de que se había anunciado que este martes 18 de mayo iba a comenzar la vacunación a docentes, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que aún no hay una fecha exacta para la inoculación a este sector.

Vacunación de maestros en pausa

El funcionario estatal explicó que la única información que se tiene es que la logística correrá a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la delegación de Puebla.

Por ello, Aurora Treviño, delegada del IMSS, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y la SEP estatal, son los encargados de conocer la información de manera puntual.

El secretario comentó que la vacunación a docentes no puede iniciar, debido a que no se cuenta con el biológico completo. Sin embargo todas las instituciones de salud están trabajando con el IMSS para eficientar la vacunación cuando se conozca la fecha.

“Todavía está en espera la fecha exacta, lo que sí ya sabemos es que toda la logística correrá a cargo de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la delegación de Puebla, y pueden preguntar a la doctora Aurora Treviño (delegada del IMSS) junto con la SEP federal y la SEP estatal, la fecha todavía no nos han mencionado el día exacto, hay que recordar que hasta que no tengamos el biológico completo no podemos iniciar con la vacunación. Pero todas las instituciones que brindamos salud a los poblanos estamos trabajando con IMSS para que salga exitosa”, dijo en rueda de prensa.

Se atienden reclamos de doctores

En relación a la manifestación de médicos privados que cerraron vialidades aledañas al Hospital de la Margarita, para exigir la vacuna contra Covid-19, el secretario aseguró que personal de la dependencia a su cargo se trasladó a este punto para atender los reclamos.

Además, explicó que el proceso de vacunación de los médicos privados, son de aquellos hospitales o universidades médicas que reportan casos Covid-19 a la Federación.

“La vacunación del día de ayer fue para la segunda línea de su personal por la salud que está en activo en esos hospitales o en esas instituciones privadas, para que nosotros podamos ya vacunar al grueso de todos los compañeros que trabajan en consultorios individuales, nos tienen que mandar una lista para que la valide la federación y tengamos ya su biológico en las próximas fechas, entonces por eso no lo comentamos, (…) va ir personal de nosotros a hablar con ellos para que nos pasen la lista y eso ya podemos tener el censo para aplicar la vacuna”, dijo.

Inicia vacunación a personas de 50 años y más

En relación a la vacunación a personal de 50 años y más en Puebla capital, el secretario dijo que los 19 puntos ya están activos.

Para concluir, el secretario dijo que ya comenzó la desconversión hospitalaria, en Puebla capital y la zona conurbada se mantendrá el Hospital General de Cholula.

Mientras que ya están en proceso de desconversión el hospital del Norte, Traumatología y en Tehuacán se conservará el hospital General, ya que se puede dividir en dos.

Van 12 mil 127 muertos en Puebla

La Secretaría de Salud registró 11 nuevos enfermos de Coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 15 casos menos, también se contabilizaron 2 defunciones, actualmente hay 85 mil 469 casos positivos acumulados y 12 mil 127 fallecidos.

José Antonio Martínez García, secretario de Salud, explicó que hay 134 casos activos distribuidos en 26 municipios, además se tienen registrados 261 pacientes hospitalizados, 56 se encuentran graves.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual