Urge Ley para regular agua y manto freático: Echazarreta | Newsweek México

Rafael Echazarreta Torres, candidato por Morena a diputado local por representación plurinominal, advirtió que uno de las prioridades en su agenda legislativa es promover una Ley de Agua y Recursos Hídricos que regule y evite su contaminación como uno de los recursos naturales más importantes en Yucatán.

“Desde hace años que nuestro manto freático se está contaminando día con día, y hasta ahora no ha sido regulado este recurso natural, por ello es importante promover una ley que regule su uso. Nuestro manto freático es el tercero de este tipo, más contaminado en los últimos 20 años y no puede seguir”, advirtió ante reporteros.

El empresario añadió que la contaminación de la cuarta reserva de agua más importante del mundo, se debe a un mal manejo de este recurso en complicidad con las autoridades, sin que nadie haga algo, y por ello es una prioridad de llegar al Congreso yucateco.

“Es increíble que nadie se haya preocupado por nuestro principal recurso, nuestro manto freático, esos ríos subterráneos se ha contaminado y una regularización seria al respecto no existe, es decir una ley que ponga fin a esto, prácticamente ha quedado bajo el tapete” recalcó el doctor Echezarreta Torres.

Agenda Rosa

Durante la rueda de prensa, la candidata de Morena por el V Distrito Local, Naomi Peniche López compartió el compromiso que está asumiendo con la sociedad, en especial con la mujeres, que como empresaria y emprendedora, está consciente de las necesidades y prioridades de este sector.

“Soy una mujer que se ha distinguido por servir a la sociedad, por ello quiero ser una diputada que de la voz a las mujeres. No tengo cola que me pisen y no soy una candidata fingiendo algo que no soy”, dijo la abanderada de morenista.

Añadió que de llegar al Congreso, promoverá una Agenda Rosa en donde se conjuga el llamado de auxilio de la sociedad, así como trabajar en pro de los discapacitados y llevar ante la tribuna la petición de que estas personas estén exentas de pago del transporte, entre otros puntos.