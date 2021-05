Se bajan nueve candidatos del PVEM; denuncian violencia política de género | Newsweek México

A unos días de la jornada electoral para renovar diputaciones locales, federales y ayuntamientos, nueve candidatas y candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resolvieron declinar su participación en la contienda, al denunciar violencia política de género por parte de la dirigencia estatal.

En rueda de prensa, encabezada por la candidata del PVEM a la presidencia municipal de Aguascalientes, Saraí Ornelas Álvarez, se dio a conocer que los candidatos que no participarán en la contienda del 6 de junio, son:

Moisés Cornejo Capetillo, candidato propietario de mayoría relativa al distrito local VI

María José Cornejo Capetillo, candidata suplente de mayoría relativa al distrito local VI

Christian Alexander Hernández García, candidato propietario de mayoría relativa al distrito local XIV

Miguel Ángel Vázquez Aguilera, candidato suplente de mayoría relativa al distrito local XIV

Claudia Elizabeth Pule Rucobo, candidata suplente de mayoría relativa al distrito local XV

Lorena Stephanie Prieto Reyes, candidata propietaria de mayoría relativa al distrito local XVI

Valeria Flores Ramos, candidata suplente de mayoría relativa al distrito local XVI

Martha Ximena De León Belloso, candidata propietaria de mayoría relativa al distrito local XVIII

Perla Yessenia Aguilar de Lira, candidata suplente de mayoría relativa al distrito local XVIII

Aunque hace unos días el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó una denuncia interpuesta por la candidata a diputada federal por el distrito III, Aída Karina Banda, contra las abanderadas Saraí Ornelas y Lorena Reyes, los candidatos determinaron dejar sus espacios por no concordar con los manejos de la dirigencia estatal del partido.

“Nosotros, en nuestro actuar, hemos tratado de ser muy coherentes, hemos tratado de ser pacientes para hacer el análisis legal de los casos que nosotros íbamos a seguir, por eso estamos aquí, para que a partir de hoy los candidatos aquí presentes renuncian a sus candidaturas, están presentando físicamente sus renuncias junto con sus suplentes”.

De acuerdo a Saraí Ornelas, con la decisión no se busca que el tema se quede en el plano mediático, sino que se fije un antecedente para que se garantice la igualdad de oportunidades y la paridad de género al interior del PVEM.

“Nosotros estuvimos en pláticas con la dirigencia nacional, quienes tuvieron mucha apertura, mostraron un compromiso para renovar la dirigencia a nivel local, estamos tratando de hacer justicia, no es un acto de pirotecnia protocolaria de la campaña, nosotros queremos que las cosas se hagan bien y confío en que el Partido Verde se pueda renovar, porque es un partido que sus principios y plataforma es absolutamente bueno y recomendable para hacer política”.

En su caso, mencionó que ella continuará como candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes, por lo que en los próximos días no declinará a sus aspiraciones.

Sin embargo, aseguró que en los 15 años de ser militante del partido ha sido víctima de violencia política de género por parte del líder moral, Sergio Augusto López Ramírez, quien le ha obstruido toda posibilidad de acceder de forma efectiva a un espacio de representación popular.

En una primera instancia, señaló que se le negó la presidencia estatal del partido, para dejar dicha posición al entonces suplente del legislador, Misael Girón. Posteriormente, se le bloqueó la posibilidad de aspirar a la primera posición plurinominal a diputada local, la cual fue asignada a la hija de López Ramírez, Genny Janeth López Valenzuela.

“Primero solicité la dirigencia del partido en el estado, he solicitado tres veces candidata, a senadora, a diputada local y ahora; en ese momento me dijeron ‘espérese tantito, vamos a ver’ y de repente un día llegué y ya había dirigente; asimismo, yo estuve solicitando que, dada mi experiencia en el partido, se me pudiera asignar la diputación plurinominal, es una diputación que no hemos perdido en ninguna vez, y al final se determinó colocar a la hija del diputado Sergio Augusto”, reclamó.

Como premio de consolación, le fue asignada la primera posición plurinominal como regidora en el municipio de Aguascalientes, espacio que no obtienen desde hace tres administraciones, por lo que Saraí Ornelas considera que su derecho a ocupar un cargo público está siendo vulnerado.

“Esa regiduría no la hemos ganado desde hace tres administraciones”, subrayó.

Por lo anterior, se promoverá una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), a fin de que las condiciones puedan cambiar al interior del partido, pero en caso de que eso no ocurra, los candidatos no descartan dejar su militancia para sumarse a otro instituto político después de los comicios.

“Soy ambientalista desde que nací, pero la política te permite cambiar la vida de muchas personas, si mi partido me cerrara la oportunidad de desarrollar políticas públicas ambientales, yo tendría que valorar la situación, pero para lo que yo soy, la coherencia de mi vida, no hay partido mejor que el Partido Verde”, concluyó.