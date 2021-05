Saúl Huerta: es un complot, no hay prueba que me incrimine | Newsweek México

Saúl Huerta, diputado por Morena, acusado de violación sexual contra varios menores de edad, aseguró que es presa de un “linchamiento mediático” en su contra.

Sentenció que no hay prueba que lo incrimine sobre el supuesto abuso sexual a un menor de 15 años.

“Han pasado dos semanas de infame calumnia, sin embargo, no hay prueba alguna que me incriminé, recibí la carpeta de investigación por notificación de desafuero; la pericial en toxicología: negativa, proctología: negativa, uso de fuerza: negativo. Es un linchamiento mediático, sin ninguna prueba, sin debido proceso y presunción de inocencia”, afirmó.

Reveló que se pueden notar diversas anomalías en la denuncia del joven afectado, una de ellas es que -supuestamente- el denunciante habría mostrado su credencial INE, pese a que es menor de edad.

Narró además que todo comenzó cuando visitó a la familia para entregarles una despensa debido a que el jefe de familia se encontraba enfermo de Covid-19.

“En el momento que llevé la despensa, nos tomamos una fotografía porque así lo querían, se me hizo raro, ahora sé que hay alguien detrás de todo esto”, dijo Saúl Huerta.

Refirió que fue en esa visita cuando la mamá le pidió que su hijo le ayudará en algo, a lo que “dije que sí, solo si ellos querían, el joven y su hermana me mostraron su INE para trabajar conmigo, pero la mamá me insistió que trajera a su hijo a la Ciudad de México”.

Agregó que al tras salir de sesión en la Cámara de Diputados y al siguiente día tenía que presentarse nuevamente, por lo que, “tuvimos que quedarnos en un hotel, no podía ir a Puebla y regresar, no tengo casa en la Ciudad de México, siempre me quedó en un hotel”.

“Él me dijo (joven denunciante) que, si no tenía inconveniente, ambos podíamos pasar la noche en la misma habitación, pero ahí me sembraron lo que tú ya sabes… Es un joven de 1.75 o 1.80 metros, ¿por qué no gritó o puso resistencia? porque nunca sucedió.”.

Ante esto, Huerta afirmó que no ha tenido contacto con la familia del menor y “si ellos dicen que están siendo amenazados, que proporcionen información a la Fiscalía para que lo investiguen”.

“Estoy tranquilo porque tengo conciencia tranquila, pero me preocupa porque esto afecta mi persona. Temo perder el fuero, pero no quiero que se me desaforé por una acción orquestada, porque fue un complot. Pido a la sociedad que se impere la presunción de inocencia, que no se me juzgue sin pruebas, en la carpeta no hay elementos que me puedan declarar culpable”, dijo Saúl Huerta.

Menor salió del psiquiátrico

Por otra parte, Christopher, el menor de edad atacado sexualmente por Saúl Huerta salió del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”.

Hay que recordar que el menor ingresó al hospital el 29 de abril tras sufrir una crisis, pues tuvo pensamientos suicidas, incluso por temor a que pudiera pasarles a sus padres.

“Está un poquito más estable, ya nos vamos a la casa, contentos porque ya lo voy a tener allá a mi hijo”, explicó la madre del menor.

Asimismo, contó que el menor continuará con su tratamiento, la próxima semana regresarán para una revisión y se definirá si recibe el alta definitiva.

“Él dice que le va echar muchas ganas, ya fue dado de alta, quiero que estemos juntos, ya comió y va a estar bien, está contento”, explicó María N., la madre del menor.

Con información de Diario Puntual