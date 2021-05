Regreso a clases será en AGOSTO, aunque Puebla no esté en verde: Barbosa | Newsweek México

Puebla, Pue- Aunque Puebla no esté en semáforo verde, las clases de manera presencial comenzarán en agosto, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo argumentó que no se puede pensar en que el ciclo escolar 2021-2022 continúe de manera virtual, pues afectará el desempeño de los alumnos.

Por ello, aseguró que su administración ya está implementado las adecuaciones en las aulas para evitar la propagación de Coronavirus.

Te puede interesar: Hay condiciones para regresar a las aulas a partir del 7 de junio: SEP

“No podemos también pensar que el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser un ciclo escolar nuevamente con mecanismos de distancia (…) la afectación al sistema educativos sería enorme profunda, entonces tenemos que prepararnos y lo estamos haciendo para el regreso a clases en agosto, así lo anunciamos nosotros, (…) en Puebla ya lo definimos claramente, no tenemos que contrastar lo dicho por el presidente, coincidimos nuevamente en ese sentido, de que sea en agosto”, dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, dijo que aún es preocupante el tema de positividad en los contagios, aunque el número de pacientes hospitalizados disminuyó, lo que permitió que el sistema de salud vuelva a retomar sus labores de manera cotidiana.

Te puede interesar: Arrancará Puebla vacunación masiva anti Covid en 40 municipios poblanos desde el lunes 31 de mayo

“Estamos viendo en el tema Covid-19 es un asunto que todavía tenemos que definirlo técnicamente, a mí me preocupa todavía el número de contagios, cuando son 40, 50 que no son muchos, lo que yo veo es la positividad. La positividad es la relación o la proporción entre las pruebas realizadas y los contagiados es lo que marca la positividad, entonces sigue habiendo una positividad alta, sigue habiéndola, el número de hospitalizados, desde luego que es una gran ayuda porque otra vez nuestro sistema de salud hospitalario aguantó respondió de manera muy adecuada y no va crecer ahorita, pero hay que estar viendo el tema de la positividad”, acotó.

*AR